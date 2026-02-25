Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”

“Estamos, más que traicionados, decepcionados, porque todos teníamos ganas de hacerlo”.

El conductor Mauricio Castillo se dice decepcionado pero no sólo por la cancelación de la gira ‘Enrollados’ sino por el actuar de su compañero Adal Ramones. Además, asegura que fue el único miembro del reencuentro que no firmó contrato con las casas productoras y que tenía relación directa con los empresarios involucrados.

Inicialmente, Castillo dijo que la noticia de la cancelación le llegó a través de la prensa: “nadie me habló para decirme ya se canceló, mucho menos el señor Ramones”.

Luego dijo que su relación con los organizadores del reencuentro de ‘Otro Rollo’ fue limitado, pues los empresarios lo contactaron sólo una vez para saber si tenía disposición a postergar las fechas pactadas y él aceptó. Después de eso, no recibió más información por parte de nadie.

“Me enteré por los medios y la única vez que se comunicaron las empresas conmigo fue para preguntarme si estaría dispuesto a postergarlo y les dije que sí, fue todo (…) Yo no he buscado a Adal Ramones, él tampoco a mí, hasta ahorita no he recibido comunicación de él”, indicó.

Finalmente, explotó la bomba cuando a Mauricio le preguntaron si aún conserva una amistad con Adal, a lo que respondió: “no sé la respuesta en este momento, no sé si alguna vez fuimos amigos después de lo que pasó”.

Bajo el criterio de Castillo, desde el comienzo había algo sospechoso en la operación, motivado por el hecho de que la empresa productora fue traída de Costa Rica por Adal Ramones en lugar de buscar alternativas en México.

“El problema fue que claramente había algo sospechoso, algo que no estaba bien. Estamos, más que traicionados, decepcionados, porque todos teníamos ganas de hacerlo”.

Y agregó que “nos enteramos bastante tiempo después que el señor Ramones no había firmado contrato, se nos hizo muy extraño. Los precios estaban muy altos y había ventas muy bajas, además de que no había publicidad suficiente”.

Trascendió que cada integrante de ‘Otro Rollo’ firmó contratos individuales, por lo que desconocían los honorarios entre sí y sólo recibieron un adelanto de varios pactados. Tampoco podrían hacer una demanda colectiva por la misma situación.

Al abordar la responsabilidad, Castillo apuntó: “¿Quién fue responsable de todo este desastre? Por decirlo de alguna manera, bueno pues, una de las empresas que estaba produciendo esto la trajo el señor Ramones de Costa Rica.

“El problema lo tiene que resolver él con su empresa y no sabemos de dónde salió, porque son dos empresas las que supuestamente iban a producir este evento”, señaló.

Mauricio expresó que Gaby Platas también está muy molesta por lo vivido junto a sus compañeros.

“Yo más que enojado estoy increíblemente decepcionado, Gabriela está increíblemente decepcionada y también encabronada. No nos lo merecemos. No fue un abuso de confianza porque firmamos un contrato”, mencionó Castillo.

Finalmente, exhortó a los afectados a presentar denuncias ante Profeco para exigir la devolución de su dinero por los boletos comprados.

