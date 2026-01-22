Suscríbete
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar

Lalo España fue el primero en abandonar el proyecto; ambos actores denuncian irregularidades de la empresa productora del show

Enero 21, 2026 
Alejandro Flores
enrrollados.jpg

La gira se anunció en agosto de 2025

Octavio Lazcano

El reencuentro de Otro Rollo estaba planeado para coincidir con la conmemoración de los 27 años del último programa de televisión.

Adal Ramones y compañía dejaron de hacer Otro Rollo en enero de 1999 y la gira del reencuentro iba a empezar justamente el 15 de enero y se extendería dos meses.
Eso no sucedió porque la empresa MusicVibe decidió posponerlo las fechas.
A partir de entonces ha sucedido una serie de problemas que finalmente explotaron esta semana.

Primero fue Adal Ramones, quien negó que la decisión de posponer la gira fuera por una baja venta de boletos. El conductor responsabilizó totalmente a MusicVibe por la decisión de mover las fechas.

“Nosotros somos empleados y fuimos contratados por ellos. Y les dijimos: ustedes acomoden las cosas como quieran”.

Finalmente, este 19 de enero se anunció que las nuevas fechas de “Enrrollados” serían en septiembre, lo que provocó que Lalo España abandonara el espectáculo a través de un video publicado este 21 de enero por la mañana.

“Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado, y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira. Entonces como surgen algunos comentarios en redes sociales y pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente. Estoy comunicándoles que si ven anuncios de la gira de ‘Enrollados’, si ven que siguen vendiendo boletos en algunas ciudades sepan de mi boca que yo no estoy ni estaré en la gira de ‘Enrollados’”.

¿Por qué renunció Gaby Platas a “Enrrollados”?

Horas más tarde, Gaby Platas anunció lo mismo y además acusó a la empresa MusicVibe de cometer algunas irregularidades.

“En diciembre manifesté mi disposición para reprogramar las fechas pero mi agencia nunca recibió una respuesta formal. Con el paso del tiempo, mi contrato perdió vigencia y se acumularon distintos incumplimientos por parte de la producción”.

Gaby Platas agregó, además, que las nuevas fechas anunciadas por la empresa fueron decididas de manera unilateral y sin considerar su opinión.

“No hablé antes porque confié en que la producción atendería la situación y por mi deseo genuino de que la ira pudiera realizarse”.

Finalizó explicando que, de hecho, ella había comprado boletos para su familia y que por tanto, también se le afectó como consumidora ya que hasta ahora la empresa no ha dado informes sobre el reembolso de boletos.
En el caso de Adal Ramones, él asegura que la gira sigue en pie pero las nuevas fechas complican su calendario de trabajo, tal y como lo señaló la conductora de Ventaneando, Linet Puente.

“Él ya confirmó que va a estar en la segunda temporada de La Granja VIP que empieza en octubre. Entonces no podría estar en la gira que se planea en septiembre y octubre”

Gaby Platas Otro Rollo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
