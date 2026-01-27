Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade; Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en ‘Montse&Joe’. ¡Besos!”.

Hace unos días, Isabel Lascurain sorprendía en sus redes sociales al compartir una postal en la que anunciaba “¡qué tarde más hermosa vivimos ayer! Nos juntamos ‘Las Netas’, después de cuatro años, estuvimos felices, hubo risas, recuerdos, lágrimas, abrazos y mucho, mucho amor”.

Las famosas Consuelo Duval, Luz María Zetina, Gloria Calzada y Alessandra Rosaldo, se reunieron bajo la petición de Yolanda Andrade, quien quería reunir a sus excompañeras de la emisión ante su mejoría de salud.

En un video del reencuentro se les ve orando, mientras que la presentadora de ‘Montse&Joe’ aprovecha el momento para dedicar unas palabras a sus amigas:

“Gracias señor por estos momentos, por la amistad, por el amor, por la lealtad, por todo lo que hemos vivido juntas. Gracias amigas queridas”, se le oye decir a Yolanda.

Sin embargo, las buenas noticias en medio de su lucha contra la enfermedad incurable que padece, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), siguen, y Andrade también pudo volver a trabajar en su programa.

La estrella regresó a la emisión y así lo dio a conocer el canal oficial del programa: “Exclusiva: Yolanda Andrade regresó este día a grabar su programa ‘Montse & Joe’ en Unicable”, se lee en la publicación.

Con el anuncio también se dijo que Yolanda llegó a los sets de grabación “de envidiable humor y vitalidad”, lo que le permitió grabar dos programas. Se adelantó también que la actriz compartió los micrófonos con Roxanna Castellanos, así como con Montserrat Oliver.

“(Yolanda) hizo dos programas: uno acompañada de Roxana Castellanos y cuando creyó que Montserrat Oliver no llegaba por estar varada en Estados Unidos, ¡le cayó en la segunda grabación!”.

La presentadora envió un mensaje a sus seguidores, mostrando que se mantiene en pie en medio de la lucha que vive contra la ELA.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade; Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en ‘Montse&Joe’. ¡Besos!”, dijo frente a las cámaras.

