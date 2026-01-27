Suscríbete
Famosos

Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha

Con una visible mejoría, la conductora anunció que volvió a los sets de televisión para grabar su programa.

Enero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg

Yolanda Andrade regresó a trabajar a ‘Montse&Joe’.

Instagram

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade; Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en ‘Montse&Joe’. ¡Besos!”.

Hace unos días, Isabel Lascurain sorprendía en sus redes sociales al compartir una postal en la que anunciaba “¡qué tarde más hermosa vivimos ayer! Nos juntamos ‘Las Netas’, después de cuatro años, estuvimos felices, hubo risas, recuerdos, lágrimas, abrazos y mucho, mucho amor”.

Las famosas Consuelo Duval, Luz María Zetina, Gloria Calzada y Alessandra Rosaldo, se reunieron bajo la petición de Yolanda Andrade, quien quería reunir a sus excompañeras de la emisión ante su mejoría de salud.

TE RECOMENDAMOS: Entre lágrimas despiden a primer actor de ‘Café con aroma de mujer’; AGONIZÓ sus últimos días de vida

En un video del reencuentro se les ve orando, mientras que la presentadora de ‘Montse&Joe’ aprovecha el momento para dedicar unas palabras a sus amigas:

“Gracias señor por estos momentos, por la amistad, por el amor, por la lealtad, por todo lo que hemos vivido juntas. Gracias amigas queridas”, se le oye decir a Yolanda.

Sin embargo, las buenas noticias en medio de su lucha contra la enfermedad incurable que padece, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), siguen, y Andrade también pudo volver a trabajar en su programa.

La estrella regresó a la emisión y así lo dio a conocer el canal oficial del programa: “Exclusiva: Yolanda Andrade regresó este día a grabar su programa ‘Montse & Joe’ en Unicable”, se lee en la publicación.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Con el anuncio también se dijo que Yolanda llegó a los sets de grabación “de envidiable humor y vitalidad”, lo que le permitió grabar dos programas. Se adelantó también que la actriz compartió los micrófonos con Roxanna Castellanos, así como con Montserrat Oliver.

“(Yolanda) hizo dos programas: uno acompañada de Roxana Castellanos y cuando creyó que Montserrat Oliver no llegaba por estar varada en Estados Unidos, ¡le cayó en la segunda grabación!”.

LEE TAMBIÉN: Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización

La presentadora envió un mensaje a sus seguidores, mostrando que se mantiene en pie en medio de la lucha que vive contra la ELA.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade; Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en ‘Montse&Joe’. ¡Besos!”, dijo frente a las cámaras.

Yolanda Andrade Montserrat Oliver
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
charly-moreno-muerte.jpg
Famosos
Luto por Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño; fue una de las víctimas de la balacera en Salamanca
Enero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Pati-Chapoy-Ernesto-Hernández.jpg
Famosos
Pati Chapoy también DESTROZA a su exasistente y él la protege: “hay cosas que jamás me atrevería a decir”
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vicente-Fernández-Jr..jpg
Famosos
Vicente Fernandez Jr. PIERDE 17 kilos previo a convertirse en padre por quinta ocasión
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Derbez-Gus-Rodríguez.jpg
Famosos
Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jaime-Camil-Tronchatoro.jpg
Famosos
Impacta la transformación de Jaime Camil como ‘TRONCHATORO’ en ‘Matilda, el musical’
El aspecto del actor como la malvada directora del colegio ha generado expectativa.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’
La conductora de televisión estaría preparando un proyecto donde mostrará detalles inéditos de su vida personal.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adela-Noriega-Guero-Castro.jpg
Famosos
‘El Güero’ Castro está buscando a Adela Noriega para convencerla de que REGRESE a las telenovelas
El productor recordó cómo fue trabajar con ella.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lupita-kunno.jpg
Famosos
Kunno y Lupita Jones, los primeros confirmados para “La Casa de los Famosos” Telemundo
Inicia una nueva temporada en Estados Unidos.
Enero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero