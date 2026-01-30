Suscríbete
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”

El conductor explicó también por qué fue el único que no firmó contrato

Enero 29, 2026 
Alejandro Flores
Adal Ramones dio explicaciones

Tras la cancelación del reencuentro de Otro Rollo, Adal Ramones ha sido blanco de dos señalamientos.

Primero, pesaba sobre él la sospecha de que había “traicionado” al resto del elenco, pues él fue el único que no firmó un contrato. A diferencia de todos los demás, él no tendrá que litigar contra las dos empresas organizadoras de la gira, ahora que se ha cancelado.
Al respecto, el conductor de La Granja VIP, declaró en una entrevista con Fernanda Familiar, que la acusación es falsa.

“Se me fueron al cuello con eso pero te quiero decir que yo no firmé contrato porque es algo que me sucede muchas veces. Que mis abogados me dicen: no firmes hasta tener claro esto, necesitamos esto. se fue alargando, alargando”.

Ramones asegura que eso coincidió en tiempos con el anuncio de que la gira se movería de fechas y ya no sería en enero por lo que los contratos cambiarían... para entonces, Yordi Rosado, Lalo España, Roxana Casellanos y Gaby Platas ya habían firmado.

“Pero aún así, yo nunca dejé de chambear”, dice Ramones para dar a entender que nunca hubo dolo de su parte.

Los errores que Adal Ramones vio

El otro señalamiento es su relación con uno de los dos empresarios que organizaban la gira. Adal contestó:

“Es cierto, uno de los empresarios es mi amigo y tenía toda mi confianza... tiene toda mi confianza porque aquí nadie quiso hacer las cosas mal a propósito, no creo que hayan dicho: vamos a hacer como que organizamos esto para perder dinero”.

Pero Adal sí señala que las empresas cometieron errores fatales.

“Yo tengo amigos productores que desde que vieron los precios me dijeron: esto no va a funcionar. Los boletos de hasta adelanto podian llegar a costar 4 mil pesos y yo les decía; oigan señores, no van a un concierto”.

También señaló que los productores cometieron el error de hacer “poca o nula publicidad”.

“No vi un solo espectacular en la ciudad de México. Yo creo que ellos pensaban que se venderían los boletos por el poder de la nostalgia o porque dijeron: estos cuates con sus redes sociales van a meter a la gente”.

Adal, en resumen, lo llamó “la tormenta perfecta”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
