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Al interior del departamento que se construyó dentro del Estadio Azteca y por qué lo renta Hugo Sánchez

Este alojamiento solamente funcionará durante el Mundial de Futbol

Marzo 18, 2026 • 
Alejandro Flores
hugo sanchez airbnb estadio aztcea.jpg

Departamento con vista al Estadio Ciudad de México

Airbnb

La actual remodelación del Estadio Azteca, ahora estadio México, es la más profunda que se le ha hecho.

El levantamiento incluso de la base de las gradas más próximas a la cancha ha permitido la construcción de nuevos espacios en zonas de palcos.
Dentro de estas novedosas zonas está un Airbnb... Si, un departamento dentro del estadio.
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Hugo Sánchez, el mejor delantero mexicano en la historia, funge como una especie de anfitrión de este departamento que tiene una sala con vista al estadio para que sus huéspedes disfruten de los partidos.

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¿Cómo es por dentro el departamento con vista a la cancha del Azteca?

El departamento cuenta con los espacios propios de cualquier Airbnb, incluyendo recámaras y cocina.
Pero lo más atractivo para los amantes del futbol es la decoración del lugar.

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El espacio tiene todas las comodidades de un departamento

Airbnb

En uno de sus muros tiene enmarcadas y colgadas algunas playeras de futbolistas internacionales, entre las que se encuentra obviamente la número 9 que usó Hugo Sánchez con el Real Madrid.

Además de original, es una playera que está autografiada.
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Al centro de la sala hay un futbolito y una pequeña portería señalada en uno de los muros para que los huéspedes puedan jugar unos chutes.

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Playeras de Hugo Sánchez en la pared

Airbnb

En un video publicado por el pentapichichi en sus perfiles de redes sociales, se observa que la parte abierta del departamento que da vista a la cancha tiene también una pantalla gigante.

estadio azteca Estadio Banorte
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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