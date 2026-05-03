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Filtran supuesta carta de Erika María N después de m4tar a Carolina Flores; le hace extraña confesión al hijo

El texto supuestamente fue extraído del teléfono que le incautaron cuando fue detenida

Mayo 02, 2026 • 
Alejandro Flores
carolina flores cartas erika maria n.jpg

Erika María “N” fue detenida en Venezuela

Instagram

El caso del asesinato de Carolina Flores, ex reina de belleza, a manos de su suegra impacta cada vez que sale a la luz una información nueva.

Ahora se han filtrado cuatro cartas que supuestamente escribió Erika María “N”, la suegra que llegó de visita con Carolina y que le disparó con un arma en su propio departamento.
Esas cartas las dio a conocer la influencer conocida como La Parcera Jostin, quien suele presentar información de nota roja, casos policíacos y temas de violencia.
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¿Qué dice la cuarta carta de Erika María “N”?

En la última de estas supuestas cartas presuntamente escritas por Erika María N y enviadas a su hijo, escribe una perorata en la que termina por culparlos a ellos por el delito que cometió.

“Ella me llevó a eso por sus malos modos, sus majaderías, siempre me hacía caras, me corrió y tú no hiciste nada; la defendías y eso me provocaba un dolor que me cegaba. Antes de ella éramos felices”.

Ante la duda por la veracidad de estas cartas, la influecer mostró en su perfil de Instagram el pasaporte de la mujer, así como fotos del teléfono que le habrían incautado las autoridades venezolanas cuando la detuvieron.

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De acuerdo con su versión, Erika María N estuvo varios días con la idea de que Carolina sobrevivió al ataque y por eso comenzpo a escribirle cartas a su hijo.

“Las escribía en su tablet y luego les tomaba fotos para mandarlas por el teléfono y así evitaba escribir en whatsapp”, precisó La parcera Jostin.

La cuarta carta cierra con un mensaje para su hijo.

“Sé que nunca me vas a perdonar y lo entiendo. Pero tú merecías más y sabía que no ibas a ser feliz... necesitas perdonarme”.

feminicidio Ex Reina De Belleza
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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