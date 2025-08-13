“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años

Después de 18 años de su despedida, la última emisión fue el 8 de mayo de 2007, Otro Rollo con Adal Ramones regresa, sí, pero esta vez como show en vivo bajo el nombre de “Enrollados”

En conferencia de prensa el elenco reveló los detalles de esta ambiciosa gira: Participan Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España. Serán 25 funciones exclusivas en vivo, sin planes de extender fechas o televisarlas.

“Enrollados” reinterpretará secciones como el monólogo de Ramones, el Flash Informativo, sketches clásicos y sorpresas nuevas, todo con el sello irreverente que marcó al programa.

El tour iniciará en enero de 2026, recorriendo ciudades clave como Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Guadalajara, Torreón, León, CDMX, Mérida y más. El elenco original recorrerá un total de 25 ciudades de México.

Con el mismo estilo irreverente

De acuerdo con el elenco, la idea es retomar ese estilo de “Otro Rollo” pero adaptado a un espectáculo interactivo para todas las edades. “Para nosotros es histórico, porque desde hace 18 años no nos juntábamos profesionalmente”, expresó Ramones. “Somos un grupo de amigos que ha trascendido al trabajo. A nuestro público que ya tiene hijos, gracias. Estamos felices por volver así al escenario”.

La preventa de boletos arranca este 15 de agosto y la gira oficial iniciará el 15 de enero de 2026 en Mexicali y durará hasta el 28 de febrero. Hasta la fecha tienen previsto una temporada única.

Entre risas y reencuentros

Adal Ramones enfatizó: “Queremos hacer algo histórico, para agradecernos con el público que ahora también trae hijos a nuestros shows”

Yordi Rosado agregó que la cercanía con el público en vivo permite una interacción auténtica, más inmediata que en televisión. Según contó tenían pensado hacer este reencuentro desde la pandemia. Todo surgió en casa de Ramones y desde entonces buscaron la forma de alinear agendas: “Llevamos cinco años intentando juntarnos, y desde hace dos planeamos estas 25 fechas. Queremos juntar las ideas y la nostalgia de los 12 años que duró el programa, pero con un show actualizado”.

Mauricio Castillo destacó: “No vamos a desenrollar nada; vamos a enrollar momentos mágicos que nos honran y nos hacen sentir vivos en escena”. Adelantó que el objetivo es ofrecer “referencias del programa y muchas otras cosas nuevas”.

Entre las posibles sorpresas, Yordi dejó entrever la famosa carrera de botargas, mientras que Lalo España subrayó el toque nostálgico. “Es muy bonito que los papás hayan heredado a sus hijos el gusto por “Otro Rollo”.

¿Por qué “Enrollados”?

Adal Ramones explicó que busca marcar distancia del formato televisivo original, además de que los derechos del nombre “Otro Rollo”, pertenecen a Televisa.

“Otro Rollo” no fue un programa más. Por más de una década marcó la cultura televisiva mexicana con su humor, monólogo, sketches como Los Vázquez Boys y parodias, además de entrevistas de talla internacional. Elegir el formato teatro en vivo sobre la televisión revela una apuesta por la experiencia directa, la risa compartida y la nostalgia. Es por ello que eligieron escenarios medianos, “para conservar la cercanía con el público, porque no es un concierto”, explicó Jordi.

A la generación X y millennials este anuncio les llega directamente en la nostalgia, los centennials y alpha conocerán un poco del programa de televisión que marcó a toda una generación por su formato y la calidad de sus invitados.