Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor

La conductora atravesó nueva crisis de salud.

Diciembre 18, 2025 • 
Habían sido días de angustia por el estado de salud de Yolanda Andrade. Ya había vuelto a trabajar a ‘MoJoe’ en Unicable, pero el fin de semana se dio a conocer que tuvo una recaída; afortunadamente, antes de que terminara esta semana, la conductora confirmó que ya está de vuelta en casa.

Su amigo, el periodista Jorge Carbajal, había informado que “el problema es que ya tiene muy maltratado su cuerpo en el aspecto de que le han puesto muchos sueros, muchas inyecciones, muchas cosas en las manos y en todos lados”.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Imágenes filtradas desde el hospital alertaron a sus seguidores, pero este jueves 18 de diciembre, Yolanda Andrade decidió tranquilizar a todos con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram:

“Público conocedor y medios de comunicación: Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso.... Les informo que estoy en recuperación, en mi casa.

“Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade”.

Yolanda sabe que su enfermedad será complicada

Yolanda Andrade ya había comunicado que está consciente de que con su enfermedad llegará el día en que no pueda caminar ni hablar.

Durante el programa ‘Sale el Sol’, los presentadores indicaron que se pusieron en contacto con Marilé, hermana de Yolanda, quien confirmó que Andrade sí estaba hospitalizada por una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”, y negó que hubiera estado en terapia intensiva.

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade explicó este año: “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces en conclusión, quiere decir médicamente que me puedo morir antes que ustedes”.

“Tengo una enfermedad degenerativa, poco a poco, no voy a poder caminar, ni hablar, etc”.

“Estoy muy contenta y agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente, oraciones, y mucho apoyo de mi empresa”,dijo Yolanda Andrade hace unos meses en una entrevista transmitida en Telediario.

Yolanda Andrade

