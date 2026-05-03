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Más golpes en La Mansión VIP: Borjas y Aldo pierden el control por el alcohol y HotSpanish expulsa a uno

El reality show ya suma tres días con episodios de violencia

Mayo 02, 2026 • 
Alejandro Flores
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La cachetada se vio en vivo

Captura La Mansión VIP

HotSpanish dice que hasta él tiene límites y que La Mansión VIP no puede tolerar lo que pasó... ¡por tercera vez!

Los habitantes del reality show, que está ya en su última etapa, tuvieron una semana complicada: peleas, gritos, castigos, puertas destruidas, ataques de pánico, episodios de violencia incontrolable, amenazas... y ahora golpes directos.
El tercer episodio de violencia en La Mansión VIP comenzó en la madrugada del sábado, luego de que los habitantes tuvieron libre acceso alcohol mediante el patrocinio de una marca de licor de tequila.
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¿Por qué se pelearon Borjas y Aldo?

El altercado fue protagonizado por Borjas y Aldo, quienes terminaron en la cocina discutiendo y manoteando durante varios minutos.
El inicio del pleito fue una “broma” en la que Borjas se organizó con otros habitantes para molestar a Aldo con una puerta.
Aldo reaccionó azotando la puerta en contra de Borjas, quien asegura que eso provocó que le golpeara la frente.
La fiesta en el resto de la casa continúo pero los influencers se enfrascaron en una discusión en la que Michelle Lando intentó contenerlos. Pero no pudo.

La Mansión VIP
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Tras varios minutos de una discusión repetitiva (Borjas le reclama a Aldo que le pegó en la cabeza y Aldo le dice que fue una broma), Aldo aplaude con energía frente a la cara de Borjas y entonces él le suelta una cachetada que lo sacude y provoca el grito ahogado de Michelle.

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Ni los zapatos dejaron que se pusiera: así salió Borjas del reality show

Captura La Mansión VIP

HotSpanish entró la tarde de este sábado para comunicar la sanción contra Borjas: expulsión automática por violencia.
Aldo, visiblemente afectado, simplemente se agachó y lloró un poco.

La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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