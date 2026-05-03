Karely Ruiz se reinventa tras boxear, seguir en OF, ser DJ y estudiar enfermería: “No solo me encuero”

Con el objetivo de seguir renovándose, Karely Ruiz desea mostrar sus cualidades en otros ámbitos. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la influencer compartió sus proyectos más recientes, que van desde incursionar como DJ hasta retomar sus estudios en enfermería, sin dejar de lado su faceta como madre y su agradecimiento con los seguidores que la han acompañado durante años.

Karely es clara al hablar de los prejuicios que enfrenta: “Yo quiero que vean que puedo ser capaz de lograr muchas cosas, no solo me encuero y ya, porque hasta para hacerlo es difícil. No es nada sencillo estar haciendo fotos: las posiciones son muy cansadas, saber qué hacer, cómo subir, mantenerse…”.

Para Karely Ruiz, consentir a sus fanáticos es una prioridad. Por ello, la realización de convivencias se ha convertido en una de sus principales apuestas, ya que busca brindarles el tiempo y la atención que, asegura, se merecen. “Estoy muy emocionada. Aunque estoy acostumbrada a ir a carnavales y antros durante todo este tiempo que llevo en las redes, creo que en el meet & greet voy a conectar más a fondo con mis seguidores porque van a tener la oportunidad de preguntarme lo que quieran, además va a haber dinámicas y regalos para todos ellos, siento que va a estar divertido. Es una manera de agradecer lo que me han dado”, expresó.

Karely asegura que, contrario a lo que muchos podrían pensar, su fandom es cariñoso y respetuoso con ella. “La verdad, mi público es muy lindo. Valoro mucho cuando hacen la compra de las colchas, pasteles y fiestas con mi imagen; es algo que todavía me sorprende, porque a veces paso por las ferias y veo la colcha colgada con mi cara, ¡es increíble! Es sorprendente llegar a ese nivel, que me vean como un ícono de las redes. Conmigo se portan muy bien, son muy lindos”, enfatizó.

La respuesta que la modelo ha tenido en redes sociales no es obra de la casualidad, es algo que soñó y decretó desde que era una niña. “Recuerdo que desde muy chiquita quería ser famosa. Yo decía: ‘quiero gente que estén comentándome en las redes, que tenga muchos likes. En ese momento había una chica que era mi inspiración, una tiktoker, y yo quería ser como ella. Luché por eso, busqué en todos lados, en la tele y haciendo mil cosas, y pues aquí estoy con casi 12 millones de seguidores”.

Si algo ha caracterizado a la influencer es su disposición para ayudar a las personas en momentos difíciles, una vocación que tiene muy arraigada y que incluso la llevó a estudiar enfermería.

“Vengo de abajo y siempre mis papás me enseñaron a compartir. Me va muy bien ahorita y trato siempre de ayudar a mis fans en lo que pueda, porque realmente estoy aquí por ellos”.

“Yo estudié enfermería porque decía: ‘sé que a lo mejor es una carrera que no pagan mucho, pero el día que se ofrezca ayudar a la gente, ahí voy a estar’. Y la vida me ha permitido hacerlo. Me gusta que puedan acudir a mí para cualquier situación y siempre trato de ayudar sin publicarlo; hay veces que se hacen virales, es inevitable, pero siempre trato de ayudar, nunca con la intención de lucrar ni por fama, porque a mí la gente me sigue por otras cosas. Siempre lo hago de corazón”.

Es por eso que Karely no descarta retomar sus estudios en enfermería: “Tengo que seguir estudiando; es algo que me motiva porque a mí me gusta mucho la escuela. La verdad, en su momento era de las mejores del salón, tenía beca por calificaciones. Entonces siento que puedo tener una buena carrera y hacer muchas cosas”.

Una de las labores más importantes en su vida es la maternidad, por lo que, a pesar de sus múltiples compromisos, siempre procura priorizar a su familia.

“Yo no me veo como famosa. Obviamente tengo mucha gente que me sigue y me gusta, pero me siento una persona normal. Para mi familia tengo mis tiempos bien organizados y mi mamá me apoya mucho, la verdad; estoy muy agradecida con ella porque desde que nació mi bebé y yo salí a trabajar, a buscar el dinero, siempre ha estado ahí apoyándome”.

“Cuando estoy con mi hija le doy tiempo de calidad, la disfruto y trato de organizarme. Aunque hay momentos en que sí me debo enfocar; por ejemplo, durante la preparación para la pelea porque es mucha disciplina y hay que estar todo el día entrenando. Pero ya ahorita pasó la pelea y me voy a esperar un rato antes de tener otra, pero ya que esté más grande mi bebé”.

Entre los nuevos proyectos en los que estará involucrada, la influencer incursionará como DJ, una faceta que, aseguró, disfrutará plenamente. “Quiero salir de mi zona de confort. Ya viví lo que es ser boxeadora por meses. El OnlyFans ahí está; llevo seis años en eso, pero la música me gusta, me gusta bailar, y escuchar a mi esposo tocar me ha hecho disfrutarlo. Entonces digo: ‘¿por qué no hacerlo?’ Tengo muchas amigas que lo hacen y les va muy bien, y creo que me podría ir bien, principalmente servirá para seguir conectando con mis fans, que me sigan viendo y que bailen mi música”.

Respecto a la exposición mediática y las críticas, especialmente aquellas dirigidas a su familia, Karely se muestra firme. “Ya meterse con una bebé creo que es demasiado. Lo hacen por estar molestando. Trato de no contestar porque siento que no es nada sano. A uno, como adulto, como persona mayor, uno se defiende, pero a una bebé… debes estar muy mal para meterte con un ser inocente. Pero bueno, es gente envidiosa que nomás está viendo qué criticar y no son felices con su vida”.

“A mí, siempre desde que inicié, me han dicho cosas y han visto que no me importa, entonces creo que han de decir que la manera de joderme es tirándole a mi familia, pero ya estamos acostumbrados. Aparte, mi bebé ahorita está chiquita y no se da cuenta. Y de algo estoy segura: esos que critican lo dicen a través de una pantalla, porque te ven en persona y calladitos, hasta me piden fotos”.

La influencer ha comenzado a compartir contenido relacionado con la maternidad, lo que le ha permitido conectar con un público femenino. “Ya lo hacía cuando estaba embarazada. Cuando di la noticia fue un boom, y pues muchas mujeres conectaron conmigo. Yo siempre conté cómo fue mi maternidad, mi lactancia y todo, entonces el público femenino me empezó a seguir más, porque por el Only eran más hombres”.