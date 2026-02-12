Martha Figueroa destapa que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda

“Es un comunicador que le tenemos mucho cariño y respeto, y me parece que anda en las mismas”.

La periodista de espectáculos soltó una bomba que dejó en vilo a todos sus seguidores, pues reveló que un reconocido comunicador mexicano enfrenta el mismo diagnostico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que el recién fallecido Pedro Torres y la conductora Yolanda Andrade.

La noticia fue dada a conocer en su programa de YouTube ‘Así se hacen los chismes’, sin embargo, prefirió mantener en el anonimato la identidad del afectado, argumentando que la información no ha sido confirmada públicamente.

“Me dijeron de alguien que, si sí, me va a dar muchísima pena, es un comunicador muy importante y me dijeron que tiene también esta enfermedad degenerativa, igual que Yolanda Andrade, igual que Pedro Torres. Es un comunicador que le tenemos mucho cariño y respeto, y me parece que anda en las mismas”, indicó.

Figueroa enfatizo en que no quiere dar el nombre del periodista hasta que se confirme. “No se ha dicho nada, yo estoy esperando a que se confirme o no se confirme porque no vaya yo a hacer aquí un escándalo”.

En últimas fechas, este padecimiento ha cobrado fama al observar cómo Pedro Torres, pero más Yolanda Andrade, le sigue dando batalla al padecimiento que destruye progresivamente las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal, dificultando el control de los músculos voluntarios y generando parálisis progresiva.

Este tipo de esclerosis afecta la movilidad, la capacidad para hablar, tragar y hasta respirar. Pese a que se trata de una patología mortal y de rápida progresión, las funciones cognitivas suelen permanecer intactas.

En 2023, el padecimiento le fue detectado al productor Pedro Torres, quien durante sus últimos meses dependía de un tanque de oxígeno y tenía dificultades para comunicarse, según relatos de sus más cercanos.

Torres, se dedicó en sus últimos meses de vida a ordenar sus asuntos y a despedirse de sus seres amados.

Por su parte, Yolanda Andrade, ha manifestado que tiene un pronóstico de vida, según estimaciones médicas, de cinco años.

A finales de 2025, la presentadora confirmó públicamente su enfermedad y relató que ha vivido días muy complicados y que su salud presenta constantes cambios.

Ha ingresado al hospital por recaídas y experimenta síntomas como debilidad muscular, dificultad par hablar y caminar, además de fatiga crónica y deterioro físico visible.

