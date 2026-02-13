Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura

“Te das cuenta ya que lo tienes que es una enfermedad que no tiene cura”.

En medio de la batalla que da Yolanda Andrade ante el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se mantiene optimista y agradecida por lo momentos en los que tiene la fuerza suficiente, incluso para ir a trabajar.

Por ello, al volver a los foros de televisión del programa ‘Montse&Joe’, la presentadora conversó con los medios de comunicación y compartió no sólo cómo lleva su enfermedad sino también cuál sería su última voluntad.

Yolanda admitió que le “da mucha felicidad” regresar a conducir su programa, sin embargo, “me canso mucho”. Esto debido a la aplicación de “mucho medicamento, tratamiento, estudios, (es) muy cansado. Mientras pueda caminar y hablar porque esta enfermedad se desarrolla y yo quiero seguir viniendo, me divierto mucho en el programa con gente querida”, dijo.

En la misma línea, Andrade expresó su sentir por el reciente fallecimiento del productor Pedro Torres, quien al igual que ella padecía ELA.

“No me sentía bien, había pasado por mal momento y esta enfermedad se desarrolla de diferentes maneras porque es única, es diferente. Me dio mucho pesar también lo de Pedro (Torres) porque estábamos nosotros en comunicación y se adelantó… Te das cuenta ya que lo tienes que es una enfermedad que no tiene cura… muy cansado…”, indicó.

Ante el difícil panorama que vislumbra, la presentadora y actriz ha decidido disfrutar su vida al máximo, no sin antes tener claro qué le gustaría hacer antes de morir. Frente a los reporteros que la esperan cada que vuelve a los foros de televisión, Yolanda manifestó que ha tenido pláticas con sus personas cercanas.

“Justo estaba hablando con Montserrat, ¿qué voy a hacer antes de morir? Por ejemplo, si es de cosas, de viajes o de lo que sea, dices: ‘Ya lo hice, ya lo viví’, entonces sólo sería ver a le gente que quiero y ya…”.

La presentadora reiteró que volver al trabajo le da vida. De hecho, la producción de ‘Montse&Joe’ contempla un viaje y Andrade está considerando ser parte de la travesía. “Depende las horas de vuelo y depende a dónde, si me dice a Las Vegas pues me arranco…”, respondió con su característico sentido del humor a los reporteros.

