El polémico bautizo de Lucerito Mijares: recordamos cómo era de bebé la hija de Lucero y Mijares

¿Quién se iba a imaginar que aquella bebé que cargaban Lucero y Mijares se ba a convertir en una cantante estelar?

Es decir, talento evidentemente lo heredó de sus padres pero Lucerito Mijares se ha encargado desde 2022 de levantar una impecable carrera de cantante y actriz de musicales.

En un ejercicio de memoria y como parte del 47 aniversario de TVyNovelas, recordamos lo que sucedió aquel 1 de julio de 2005, cuando la bebé Lucerito apenas tenía 5 meses.

Sus papás, Lucero y Mijares, acostumbrados a la fama y con la experiencia de que su propia boda fue un evento masivo histórico, se prepararon para la celebración con la intención de mantenerlo como un evento familiar y privado.

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TVyNovelas lo registró un día después en una página en la que se detalle todo lo que pasó dentro y fuera de la iglesia de Santa Teresita, en la elegante colonia Lomas de Chapultepec.

Aquí te reproducimos lo que entonces se publicó:

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La hija de Lucero y Mijares tuvo un ¡bautizo secreto!

Con un total hermetismo, y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los cantantes Lucero y Mijares bautizaron a su hija Lucerito, de cinco meses de edad.

La ceremonia se llevó a cabo en punto de la una de la tarde del pasado viernes primero de julio, en la capilla de la iglesia de Santa Teresita, en las Lomas de Chapultepec.

Aunque no fueron invitados, varios medios de comunicación llegaron al lugar; sin embargo, la media docena de elementos de seguridad que resguardaba la entrada principal del recinto impidió la entrada y que se tomara alguna imagen del interior de la capilla.

Al termino de la misa, Mijares se negó a dar declaraciones, pero su esposa dijo:

“Estamos muy contentos por haber bautizado a nuestra hija. No voy a decir quiénes fueron los padrinos porque no son del medio”.

El programa “Ventaneando” fue el primero en difundir las imágenes de este suceso. Después de la ceremonia religiosa, la pareja ofreció un coctel en un salón de Polanco, al que acudieron unas 50 personas.

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Vuelven hacer de las suyas

Nuevamente la seguridad de la pareja agredió a un reportero, en este caso un colaborador de TVyNovelas (Luis Veloz), quien intentaba cumplir con su trabajo.

Según el testimonio del comunicador, los guaruras de los cantantes le arrebataron su material fotográfico con amenazas a su integridad física e insultos.

Afortunadamente, la administradora del lugar donde se llevó a cabo la ceremonia, así como algunos familiares de los artistas, intervinieron a favor del reportero y fue así como concluyó la confrontación.