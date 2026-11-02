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Natalia Alcocer llora por Pablo Montero pero él prefiere hablar de animales al salir de La Granja VIP

Pablo Montero fue el octavo granjero eliminado del reality show de Azteca

Noviembre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
pablo montero natalia alcocer (1).jpg

Pablo Montero, eliminado; Natalia, desconsolada

Instagram LG VIP

Natalia Alcocer está desconsolada. Lloró varios minutos. Y hasta se tuvo que retirar del programa.

“Esperemos que Natalia logre superar la eliminación de Pablo Montero”, dijo Adal Ramones al final del show de La Granja VIP.
Pablo Montero perdió el duelo de eliminación contra el Mono Osuna, quien recibió más votos del público, por lo que el cantante fue eliminado este 1 de noviembre.
Mientras estuvo en La Granja, Montero desarrolló una historia de amor con Natalia Alcocer, a quien conoció hace 20 años.
Según narró ella misma, Pablo intentó conquistarla pero ella se negó porque “estaba muy chiquita” y todavía no cumplía la mayoría de edad.
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Pero desde que llegó a La Granja coquetearon, se abrazaron, se besaron y finalmente se hicieron novios formalmente, en vivo y ante Adal Ramones.

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La reacción de Natalia Alcocer

Ahora que Pablo Montero fue eliminado, Natalia se siente destrozada: cuando vio que el que regresó a La Granja fue Mono Osuna, se derrumbó en el sillón, se tapó la cara con las manos y lloró.
Natalia ya no estuvo en el último segmento del programa pues fue a llorar su duelo en la recámara.

En contraste, Pablo Montero evitó hablar de Natalia hasta en dos ocasiones.
Primero, cuando estuvo en el foro con Adal Ramones, apenas minutos después de ser eliminado.
Krystal Silva, la otra conductora, le dijo: “La que está sufriendo mucho tu salida es Natalia”.

Pablo contestó: “Pues sí, es la competencia, todo tiene un principio y un final; me llevo una experiencia muy bonita compartiendo la montaña... el contacto con la naturaleza, los animales, darles de comer, acariciarlos”.

Más tarde, en el postshow, Montero otra vez fue cuestionado sobre Natalia Alcocery nuevamente prefirió hablar sobre la competencia y lo que aprendió durante su estancia en la Granja VIP.

Pablo Montero La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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