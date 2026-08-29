Paola Dalay, esposa de José Eduardo Derbez, recibe mensajes de odio; ella no se deja

La reaparición como pareja de José Eduardo Derbez con Paola Dalay ha generado varios debates.

El primero de ellos fue que a pesar de que aparecieron juntos en la alfombra de Hotel Todo Incluido, no hicieron demostraciones públicas de cariño y por el contrario, se negaron a darse un beso a pesar de la petición de los fotógrafos.

En medio de ese escándalo, Paola Dalay se ha convertido en el blanco de varios odiadores de redes sociales que le mandan mensajes que critican el atuendo que utilizó para acudir al estreno de “Hotel Todo Incluido”.

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¿Qué respondió Paola Dalay a sus odiadores?

Uno de los comentario se refirió a que el vestido se veía arrugado y pasado de moda.

La emprendedora y creadora de contenido decidió responder en ese mismo mensaje. Y lo hizo con ironía:

“Sorry, es que no puedo teletransportarme de un lugar a otro para que el vestido esté intacto”.

Otro de los mensajes de los seguidores en su perfil de Instagram señaló una supuesta falta de sentido de la moda.

“Amarillo, rojo y verde. No muy combinada, ¿qué le pasó?”.

En este caso la respuesta de Paola fue contundente: