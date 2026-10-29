Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda

Salma Hayek sabe exactamente qué cosa le cambió la vida: fue el éxito el que la convirtió en una mujer responsable y disciplinada.

Hoy, Salma puede presumir que es la mexicana más exitosa en Hollywood desde fines del siglo XX y durante los primeros cinco lustros del XXI: actriz, productora, empresaria y madre de familia ejemplar.

Pero de niña era diferente: berrinchuda, traviesa, indisciplinada y tramposa. ¿Cómo lo sabemos? Ella misma nos lo contó y quedó publicada en las páginas de TVyNovelas a fines de los años 80, cuando Salma era la estrella naciente de las telenovelas gracias a su interpretación de “Teresa”.

El texto, publicado en primera persona, está acompañado por fotos de su infancia que narran de manera íntima cómo era la relación con su madre y su hermano Sammy.

Así contó Salma Hayek cómo era Sama Hayek dentro de la sección “Esta soy yo”, que reproducimos a continuación.

Así se publicó en TVyNovelas Hemeroteca TVyNovelas

SALMA HAYEK: DE NIÑA BERRINCHUDA A JOVEN ACTRIZ RESPONSABLE Y MUY PROFESIONAL

Nací el veintidós de septiembre de hace veintiún años en Coatzacoalcos, Veracruz. Mis padres son Diana Jiménez López y Sammy Hayek Dominguez. Tengo un hermano, Sammy, de diecisiete años, quien no se dedica a la farándula y que continúa sus estudios. Los tres me apoyan moralmente a seguir adelante en mi carrera.

Tuve una infancia normal, fui una niña traviesa, consentidísima, berrinchuda, inquieta, daba mucha lata, siempre andaba detrás de mi mamá para que me comprara ropa, me gustaba estar siempre a la moda, aunque me viera ridícula. Mi mamá me trataba de convencer de que no me vistiera así, pero yo no le hacía caso”

“Soy muuuuy estrafalaria para vestir”

Mi manera de vestir, estrafalaria, nunca afectó mi relación con mis compañeros, incluso hice muy buenos amigos como Martha Apella, Patricia Osorio, Verónica Rica, Pilar Suárez, ninguno está en el medio artístico

Cuando hablo con ellas por teléfono me dicen ‘artista’ en muy buen plan.

Mis estudios los cursé en la escuela Margarita Ruiz de Lara, de Coatzacoalcos. Después me vine a México y estudié en el Instituto Americano, luego en La Salle y después me fui a Estados Unidos; nunca saqué malas calificaciones, pero confieso que soy muy traviesa: me gustaba meter lagartijas en los mochilas de mis compañeras”.

Fotos familiares de Salma en las páginas de TVyNovelas Hemeroteca TVyNovelas

“Fui monaguilla”

A los doce años me fui a Estados Unidos para perfeccionar mi inglés. Estuve en un colegio de monjas e hice amigas como Mimí Hinojosa, Sofía Martinalba, Beatriz, Yoset, Kovy y Flow con las que iba a patinar, pero también tenía oportunidad de hacer travesuras y sus castigaban, me divertía mucho con los castigos porque nos ponían a levantar nueces y les hacía trampa. Diario iba a misa, incluso fui monaguilla y me dieron una medalla a la simpatía.

Ya me acostumbré a vivir sola, me hice independiente, aunque siempre estoy preocupada de mis compañeros de dormitorio. Mi vida ha cambiado de aquel entonces a hoy. Tengo una carrera que sacar adelante y no debo desperdiciar este rato, aunque ya lo hice en el Centro de Capacitación de Televisión; además tuve clases sueltas con José Luis Ibáñez, Mercedes Pascual y Rosa María Bianchi, entre otros.

Mi primer trabajo para la televisión lo desempeñé en “Nuevo amanecer”, luego hice “Teresa”.

El trabajo ha provocado muchos cambios en mi persona. Antes pensaba sólo en mí, en mi familia, mis amigos... ahora pienso en mi público. El éxito me ha hecho más responsable. Mi vida cambió desde que decidí ser actriz; dejo de ir a discotheques, no voy a fiestas, ni a tomar café, pues en cuanto voy al teatro, al cine, veo a mi familia los fines de semana y de lunes a viernes trabajo y estudio.

Soy alegre y voluble a la vez

Mi carácter es fuerte, pero soy muy noble; tengo muchos contrastes de personalidad. Soy desordenada, pero en cuestiones de trabajo, organizada. Soy alegre, pero a veces me siento deprimida; voluble y terca cuando quiero algo.Amar a mi familia, a mi trabajo, al público que acepta mi trabajo eso me hace muy feliz. Soy muy afortunada, aunque nadie se me ha dado solo; todo es producto del esfuerzo y de mis deseos de triunfar y ocupar un lugar preponderante en la farándula.