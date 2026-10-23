¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América

Mario Osuna fue un medio de contención duro pero al mismo tiempo muy técnico, cualidades difíciles de fusionar en un futbolista de esa posición.

Hizo una carrera en la primera división de México durante casi 10 años y sin duda su etapa más productiva y brillante fue cuando estuvo en el Monarcas Morelia que dirigió Roberto Hernández, entre 2017 y 2019.

Luego de retirarse del futbol, el Mono Osuna ha encontrado una nueva profesión: participante de realities en televisión.

Su carácter competitivo lo han llevado a ganarse la simpatía del público en programas como Exatlón; pero ahora prueba suerte en un reality show 24/7 (donde es mas importante la convivencia que la destreza física): La Granja VIP.

Dentro de La Granja VIP, el Mono Osuna ha sido acusado de maltratar a las mujeres con actitudes groseras y burlonas, pero él lo niega e incluso es defendido por Azalia Ojeda, que se ha convertido en su mejor amiga dentro del programa.

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Y aunque pocas veces ha hablado de su pasado como futbolista, esta semana tuvo una plática en la que reveló cuánto dinero llegó a ganar él cuando era titular en aquel Monarcas Morelia que llegó a ser subcampeón en 2017,cuando perdieron la final ante Chivas.

Los sueldos revelados por Mono Osuna: Memo Ochoa y Raúl Ruidíaz

Fernando Lozano, otro integrante de La Granj VIP le preguntó con ligereza a Mono Osuna cuánto gana un futbolista mexicano en primera división.

Mono respondió sin misterios:

“Lo máximo que yo gané fue en Monarcas gané 750 al mes pero el goleador del equipo ganaba como dos millones y medio”.

Aunque no dijo su nombre, todo indica que se refiere a Raúl Ruidíaz, peruano y bicampeón de goleo entre 2016 y 2017.

Enseguida, Mono soltó más nombres y sus sueldos, según él: