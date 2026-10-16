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Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?

Los coqueteos y arrumacos entre Natala y Pablo son cada vez más cercanos e intensos

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
michael pareja natalia alcocer.jpg

Michael Conh Del Real

Instagram

"¿Te hago feliz?”, le pregunta Natalia Alcocer a Pablo Montero.

Lo dice mientras acercan sus rostros y ella le acaricia la espalda baja. Pablo esta acostado, con la cabeza en el regazo de Natalia y profundamente cómodo.
La cercanía de Montero y Alcocer comenzó desde el momento en que el cantante entró al reality show.
Natalia ha contado que se conocieron hace dos décadas, cuando Pablo intentó conquistarla. El amor no cuajó porque, dijo la propia Natalia, ella estaba muy chiquita.
Entre coqueteos y besos en la mejilla, su relación se ha vuelto polémica hasta llegar a la escena que protagonizaron este jueves en el sillón de la sala.

“Me haces muy feliz”, le confirmó Pablo a Natalia.

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La respuesta fue unívoca: Tú también me haces feliz.

¿Quién es la actual pareja de Natalia Alcocer?

Este coqueteo generó polémica porque hasta donde se sabía públicamente, antes de entrar a La Granja VIP, Natalia mantiene una relación de pareja con Michael Cohn Del Real, modelo, empresario e influencer venezolano que también ha tenido participaciones como actor en series como “La Madre”.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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De acuerdo con el sitio oficial de La Granja VIP, su historia de amor lleva años.

“Su romance no surgió inmediatamente. Se conocieron en 2020 y posteriormente decidieron darse una oportunidad en el amor. Con el paso del tiempo, su relación se hizo más cercana y en 2023 se convirtieron en padres de Elena, la cuarta hija de Natalia. Michael también ha formado parte de la dinámica familiar de la conductora y convive con sus otras tres hijas”.

En su perfil de Instagram, Michael suele publicar videos en los que muestra felices convivencias con Elena.

Hasta el momento no ha hecho pronunciamientos sobre lo que sucede dentro de La Granja VIP entre Natalia y Pablo.
Sí habló del pleito que tuvo Natalia en los primeros días del reality con Kevyn Bicolor. En el sitio oficial de La Granja VIP se explica:

“La pareja ha atravesado diferencias y separaciones, pero actualmente continúan vinculados y Michael se ha mantenido pendiente de Natalia mientras ella se encuentra dentro de La Granja VIP. De hecho, en septiembre de 2026, Michael mostró públicamente su apoyo a Natalia después del conflicto que tuvo con Kevyn “Bicolor” dentro del reality”

La Granja VIP Pablo Montero Natalia Alcocer
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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