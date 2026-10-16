Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?

"¿Te hago feliz?”, le pregunta Natalia Alcocer a Pablo Montero.

Lo dice mientras acercan sus rostros y ella le acaricia la espalda baja. Pablo esta acostado, con la cabeza en el regazo de Natalia y profundamente cómodo.

La cercanía de Montero y Alcocer comenzó desde el momento en que el cantante entró al reality show.

Natalia ha contado que se conocieron hace dos décadas, cuando Pablo intentó conquistarla. El amor no cuajó porque, dijo la propia Natalia, ella estaba muy chiquita.

Entre coqueteos y besos en la mejilla, su relación se ha vuelto polémica hasta llegar a la escena que protagonizaron este jueves en el sillón de la sala.

“Me haces muy feliz”, le confirmó Pablo a Natalia.

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La respuesta fue unívoca: Tú también me haces feliz.

¿Quién es la actual pareja de Natalia Alcocer?

Este coqueteo generó polémica porque hasta donde se sabía públicamente, antes de entrar a La Granja VIP, Natalia mantiene una relación de pareja con Michael Cohn Del Real, modelo, empresario e influencer venezolano que también ha tenido participaciones como actor en series como “La Madre”.

De acuerdo con el sitio oficial de La Granja VIP, su historia de amor lleva años.

“Su romance no surgió inmediatamente. Se conocieron en 2020 y posteriormente decidieron darse una oportunidad en el amor. Con el paso del tiempo, su relación se hizo más cercana y en 2023 se convirtieron en padres de Elena, la cuarta hija de Natalia. Michael también ha formado parte de la dinámica familiar de la conductora y convive con sus otras tres hijas”.

En su perfil de Instagram, Michael suele publicar videos en los que muestra felices convivencias con Elena.

Hasta el momento no ha hecho pronunciamientos sobre lo que sucede dentro de La Granja VIP entre Natalia y Pablo.

Sí habló del pleito que tuvo Natalia en los primeros días del reality con Kevyn Bicolor. En el sitio oficial de La Granja VIP se explica: