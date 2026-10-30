El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué

Desde el 11 de agosto y hasta el 29 de ese mismo mes del año 1989, Lucía Méndez estuvo casada sin que nadie lo supiera públicamente... excepto claro, el pequeño círculo de familiares y amigos que estuvieron en la boda.

En esa época, La Méndez vivía uno de sus momentos más álgidos: era una actriz exitosa, una cantante popular y una madre de familia ejemplar.

Su hijo Pedro Antonio era todavía un bebé de casi un año de edad e incluso había detenido brevemente su carrera en telenovelas luego de haber protagonizado “El extraño retorno de Diana Salazar”, la icónica telenovela que marco un hito en la televisión mexicana por fusionar el melodrama con el trhiller, el misterio y lo sobrenatural.

Lucía Méndez, en el plano amoroso, vivía desde fines de 1987 una romántica relación con el fotógrafo, director y productor Pedro Torres, quien estuvo a cargo de la cortinilla de entrada de la telenovela, una de las más recordadas de la época con el estribillo aquel de “es un alma en pena que va arrastrando cadenas / ¡Qué condena!”.

La revelación de que se había casado sucedió en las páginas de TVyNovelas, a través de la pluma de Chucho Gallegos, fundador y director en esa época de nuestra revista.

El texto no tiene desperdicio y lo reproducimos a continuación.

¡LUCÍA MÉNDEZ SE CASÓ EN SECRETO!

Por Chucho Gallegos

Lucía Méndez se casó en secreto con Pedro Torres, padre de su único hijo sanguíneo, distinguido director y productor de cine y video y el hombre que logró atrapar a la estrella guanajuatense, soltera irredenta hasta antes de la boda.

La bella Lucía Leticia Méndez, ahora de Torres, claudicó en su decisión de no casarse, pero claudicó muy a gusto y convencida de que el matrimonio es el nivel de vida familiar que puede ofrecerle a sus hijos frente a una sociedad prejuiciada, conservadora y religiosa.

La boda fue sólo por lo civil, el 11 de agosto de 1989: los casó por bienes separados el licenciado José María Lozano. Fue una ceremonia íntima, en la casa de la pareja, en Bosques de Las Lomas. Los testigos por parte de Lucía fueron la conductora de TV programas Gloria Calzada y su hasta entonces esposo Joaquín Barona (hoy están separados). Por parte del feliz novio, que por fin se llevó la presa a casa, fueron doña Martha Méndez, mamá de Lucía, su papá Pedro Torres y su mamá.

No sabemos si Lucía Méndez se ha soñado vestida de blanco y casada por la iglesia, pero conociendo lo práctica que es, ella está muy tranquila con su conciencia con esta boda civil. Por la iglesia el matrimonio no podría realizarse debido a que Pedro fue casado antes por la religión católica y su ex esposa vive.

Los dos excéntricos regalos de Pedro Torres a Lucía Méndez

Pedro Torres es un admirador apasionado de la obra de Dolores del Río, de lo que fue su vida profesional y privada, su manera de vestir y de portar con elegancia y propiedad las joyas. Pues bien, el regalo a Lucía Méndez el día de la boda fue precisamente una joya que perteneció a Dolores del Río y que Pedro compró certificando que la esmeralda montada en un anillo hubiera sido propiedad de la finada actriz mexicana.

Esta es la segunda ocasión que Pedro ha agudizado su sentido por el detalle generoso en asunto de obsequios. La primera vez que compró una joya que perteneció a Dolores del Río fue para regalársela a Lucía el día que trajo al mundo a Pedro Antonio, el 10 de octubre de 1988. En aquel entonces le obsequió unos aretes de perlas y brillantes.

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La histórica exclusiva de la boda secreta de Lucía Méndez Hemeroteca TVyNovelas

Las razones de Lucía Méndez

Lucía y Pedro vivieron por año y medio en unión libre y parecía que seguirían así por tiempo indefinido; Lucía se negaba a casarse y las declaraciones que dio fueron determinantes. “No necesito un papel para amar a un hombre y tener un hijo”.

Temeraria y única, así fue siempre Lucía Leticia es su manera de pensar. No podrán casarse por la iglesia, porque Pedro ya fue casado. Pero ahora son una familia legalmente constituida.

Sobre el matrimonio: “He planeado tener un hijo y lo tendré algún día, no importa que no me case”.

Esto lo dijo incluso antes de saber que Pedro sería el dueño de sus quincenas.

Un día le comenté: “Tus declaraciones más bien parecen un escudo para defenderse de una duda... de la duda que si te casarás para siempre...”.

Ella me respondió: “No sé qué sea exactamente, pero me molesta pensar que hoy anuncio casarme y mañana divorciarme. Por eso, estoy mejor así... tengo un hijo y una pareja”.

Lucía Leticia fue muy noviera antes de casarse. Excepto con dos de sus enamorados —Valentín Trujillo y Elías Mercado— viví de cerca sus noviazgos y sus comentarios. Siempre se veía tan firme y segura en sus decisiones, que no daba pie a la duda: “Yo no me casaré”, decía siempre con aplomo.

Pero Pedro Torres fue el que insistió y por fin la convenció. Este pasado 11 de agosto cumplieron un año de casados en absoluta privacidad.

Hay que tomar en cuenta que Lucía Leticia es muy apegada a la familia, a las costumbres tradicionales y a los principios universales que le ha inculcado su adorada doña Martha (su mamá). De manera que vivir en unión libre representaba para ella una incomodidad en su conciencia. Hoy debe sentirse mejor.

Al principio de la nota mencioné a Pedro Antonio como único hijo sanguíneo. Es así, pero ella ha declarado que tiene dos hijos, se trata dé Apolonia, una niña simpática, energética, de 8 años, que es la hija del primer matrimonio de Pedro. Pedro Antonio y Apolonia son los dos hijos que reconoce la estrella que fueron determinantes para la decisión de casarse. Lety... una vez más mi admiración por tu valentía.