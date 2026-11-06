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¿Natalia Alcocer ABANDONÓ ‘La Granja VIP? Desde ayer en la noche no aparece en el 24/7

‘La Vikinga’ habría tenido una crisis nerviosa y entró al entrevistadero, pero hasta ahora no se le ve en ningún rincón de la casa.

Noviembre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Natalia Alcocer enciende las alarmas tras dejar de aparecer en ‘La Granja VIP’.

Instagram

Natalia Alcocer, participante de ‘La Granja VIP’, está generando preocupación entre los seguidores del reality y los propios granjeros. Y es que anoche ‘La Vikinga’ recibió una señal del exterior: le mandaron unos cohetes que le habrían revelado algo que la descolocó.

Ante el mensaje que recibió Natalia, se habría visto afectada, al grado de enfrentar otra crisis nerviosa por la que pidió ingresar al entrevistadero.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, a Alcocer intentaron estabilizarla y tranquilizarla para que continuara en la competencia, pero extrañamente no hay señales de que haya vuelto.

TE RECOMENDAMOS: Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no se escucharan sus gritos

La última vez que la granjera tuvo una crisis se la pasó gritando por alrededor de 3 horas, al grado de que pusieron música en la casa para distraer a todos dentro y fuera del reality.

Pero esta ocasión Natalia sigue sin ser vista en el 24/7.

Algunos rumores indicaban que durmió en la suite del capataz, sin embargo no se pudo comprobar dicha información.

Por la mañana, los granjeros iniciaron actividades y se les vio junto al ‘Tío Pepe’, quien les dio la noticia de que recibirían a un grupo de conejos. Además, cada granjero está personificando a otro de sus compañeros y a Niurka le tocó ser Natalia, por lo que mencionó que prepararía para la comida un pollo a la mostaza.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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En pleno ‘Viernes de traición’, Ivonne y ‘La Bebeshita’ reflexionan sobre su estrategia, sin embargo nada de sabe de Natalia.

Ante las dudas, en la cuenta oficial de Instagram de la actriz apareció una imagen que afirma que continua en el proyecto. “¡Natalia sigue dentro de ‘La Granja’ y está bien! Pronto daremos más info. ¡Sigan votando por ella por favor!”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Bebeshita y Natalia Alcocer se gritan insultos sobre sus cuerpos y su familia en La Granja VIP

Sin embargo, en el 24/7 aún no aparece ni las redes de ‘La Granja VIP’ se han pronunciado al respecto.

La Granja VIP Natalia Alcocer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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