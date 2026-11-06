¿Natalia Alcocer ABANDONÓ ‘La Granja VIP? Desde ayer en la noche no aparece en el 24/7

Natalia Alcocer, participante de ‘La Granja VIP’, está generando preocupación entre los seguidores del reality y los propios granjeros. Y es que anoche ‘La Vikinga’ recibió una señal del exterior: le mandaron unos cohetes que le habrían revelado algo que la descolocó.

Ante el mensaje que recibió Natalia, se habría visto afectada, al grado de enfrentar otra crisis nerviosa por la que pidió ingresar al entrevistadero.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, a Alcocer intentaron estabilizarla y tranquilizarla para que continuara en la competencia, pero extrañamente no hay señales de que haya vuelto.

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La última vez que la granjera tuvo una crisis se la pasó gritando por alrededor de 3 horas, al grado de que pusieron música en la casa para distraer a todos dentro y fuera del reality.

Pero esta ocasión Natalia sigue sin ser vista en el 24/7.

Algunos rumores indicaban que durmió en la suite del capataz, sin embargo no se pudo comprobar dicha información.

Por la mañana, los granjeros iniciaron actividades y se les vio junto al ‘Tío Pepe’, quien les dio la noticia de que recibirían a un grupo de conejos. Además, cada granjero está personificando a otro de sus compañeros y a Niurka le tocó ser Natalia, por lo que mencionó que prepararía para la comida un pollo a la mostaza.

En pleno ‘Viernes de traición’, Ivonne y ‘La Bebeshita’ reflexionan sobre su estrategia, sin embargo nada de sabe de Natalia.

Ante las dudas, en la cuenta oficial de Instagram de la actriz apareció una imagen que afirma que continua en el proyecto. “¡Natalia sigue dentro de ‘La Granja’ y está bien! Pronto daremos más info. ¡Sigan votando por ella por favor!”.

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Sin embargo, en el 24/7 aún no aparece ni las redes de ‘La Granja VIP’ se han pronunciado al respecto.