Mensajes revelan cuándo empezó la relación de Paola Dalay y César Romo; ¿ya estaba separada de José Eduardo?

El rompimiento de la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ha sido atípica.

Comenzó como un rumor que ellos se empeñaron en negar durante meses. Pero luego hubo un punto en el que su distanciamiento era evidente. Ellos mismos comenzaron a soltar pistas sobre su crisis con declaraciones en las que confesaban problemas de pareja... aunque sin aceptar su separación.

Finalmente, este domingo 1 de noviembre, José Eduardo y Paola grabaron un video juntos para anunciar que estaban separados... desde hace mucho tiempo. No precisaron cuánto tiempo, por lo que eso dio pie a nuevas especulaciones.

Eso se acrecentó cuando Dalay aceptó públicamente, un día después del video con José Eduardo, que estaba en una nueva relación con César Romo, futbolista famoso por ser estrella de la King’s League, torneo de futbol de fantasía.

Las dudas en torno a esta nueva relación se centraron en las fechas: cuándo fue la separación de Dalay y José Eduardo y cuándo comenzaron a salir Paola y César Romo.

En su propio perfil de Instagram, Dalay se encargó de responder a quienes la acusaron de haber sido infiel.

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Así comenzó la historia Romo-Dalay

En esta historia, las huellas de la pareja Romo-Dalay adquieren especial relevancia.

Y en efecto, en el perfil de Instagram del futbolista queda claro cuándo comenzaron a intercambiar señales, evidenciando el comienzo de su relación.

El 20 de agosto, César Romo publicó su despedida de Club de Cuervos, el equipo con el que jugó la King’s League. El mensaje es emotivo y demuestra que fue un crack mientras jugó con ese club.

Pero en el terreno personal, es también la primera publicación en la que aparece Paola Dalay con un “me gusta”.

“Aquí empezó todo”, escriben varios seguidores en ese mismo mensaje. No es posible, sin embargo, conocer la naturaleza de la relación que comenzaron en ese momento, que pudo haber sido solo de amistad.

La fecha, sin embargo, sí coincide con el regreso de José Eduardo Derbez a México. El actor llevaba meses en España por la filmación de una película y durante todo ese tiempo, Dalay siempre declaró públicamente que sería hasta que Derbez estuviera en México que aclararían si estaban separados o no.

De acuerdo con esta narrativa, Dalay y Romo habrían esperado a que José Eduardo regresara de Europa para que, una vez que la pareja lo hubiera platicado, comenzar a dar señales de su relación.