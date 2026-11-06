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Pablo Lyle enfrenta otra complicación y aunque quedará libre en diciembre, lo trasladaran A OTRA PRISIÓN

¿Por qué Pablo no pisará la calle el próximo 29 de diciembre? Esto se sabe del difícil panorama que enfrenta el actor.

Noviembre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pablo Lyle

Pablo Lyle cumplirá su condena, pero enfrentará otra complicación por la que lo trasladarán a otra prisión.

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El próximo 29 de diciembre es la fecha en la que Pablo Lyle recuperaría su libertad, luego de cumplir su pena por homicidio involuntario. Sin embargo, el actor que se encuentra preso en una cárcel de Florida, ahora enfrenta una nueva complicación que no permitirá que pise la calle.

Aunque la noticia ha generado expectativa sobre un posible regreso del actor a México y a la televisión, todavía existe un asunto pendiente que podría cambiar sus planes.

Se trata de su situación migratoria en territorio estadounidense, pues las autoridades podrían mantenerlo bajo custodia una vez que termine su condena penal.

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Según información difundida sobre su expediente penitenciario, inicialmente Pablo tenía contemplado permanecer en prisión hasta septiembre de 2027, pero una reducción de su sentencia permitió adelantar la fecha.

Ahora, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían trasladarlo a un centro de detención migratoria.

En ese escenario, el futuro de Pablo Lyle dependerá de cómo se resuelva su situación migratoria.

Si busca permanecer en Estados Unidos, tendría que enfrentar el procedimiento correspondiente, mientras que otra posibilidad sería aceptar la deportación voluntaria para regresar a México.

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Por ahora, no se ha confirmado oficialmente cuál será el camino que tomará el actor ni cuánto tiempo podría permanecer bajo custodia migratoria.

Pablo Lyle
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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