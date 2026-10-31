Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite

Javier Alatorre es uno de los periodistas de televisión más longevos, vigentes y exitosos en la historia reciente de México.

Su estilo narrativo para colocar los titulares de las noticias se ha convertido en un hito de la televisión mexicana con su característica entonación de la frase: “Esta noche en Hechos”.

Alatorre es, sin duda, la figura central de Azteca Noticias y su trayectoria profesional es bien conocida... no así los aspectos de vida privada.

Dentro de ese halo de misterio resulta, por tanto, especialmente peculiar que en las páginas de TVyNovelas quedó el registro de la casa que construyó en la zona de Zipolite, pueblo de la costa de Oaxaca famoso por su playa nudista.

De hecho, en las fotografías publicadas se observa la privilegiado ubicación y vista que se tiene desde una de las ventanas.

A continuación, el texto que se publicó junto con las imágenes históricas de esa casa de campo.

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Javier Alatorre estrena casa en campo nudista

Qué guardadito se lo tenía. El titular de Hechos de la Noche, Javier Alatorre, diseñó personalmente su casa de descanso, misma que construyó en la playa de Zipolite, en el estado de Oaxaca.

La cabaña de Javier Alatorre Hemeroteca TVyNovelas

Aunque el lugar se caracteriza por su abundante naturaleza, la cabaña cuenta con todos los servicios, además de poseer una vista impresionante de la bahía.

Hemeroteca TVyNovelas

Está ubicada justamente dentro del campo nudista que existe en este poblado, el cual es visitado, en su mayoría, por turistas extranjeros. TVyNovelas visitó este paradisíaco lugar, así como la vivienda que tiene el periodista.