Comprueban que hubo maltrato animal en La Granja VIP y castigan al culpable

En la Granja VIP se ha insistido en el bienestar animal.

El conductor principal, Adal Ramones ha repetido en varios programas que el reality show no sólo se trata de la competencia entre los granjeros, sino de demostrar empatía, aprendizaje y cuidado de los animales.

En varias ocasiones, los granjeros han sido señalados por actitudes de descuido que afectan a los caballos y cerdos, sobre todo.

Incluso entre ellos se han denunciado por dejar las caballerizas abiertas o los chiqueros sin limpiar.

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¿Qué castigo le dieron a Mono Osunca por maltratar a Tlacoyo?

En este ecosistema, Tlacoyo juega un papel fundamental: es el perro dela granja, que convive igualmente entre granjeros y animales.

Además, es un perro sobreviviente (sufrió maltrato durante gran parte de su vida) lo que lo ha convertido en un personaje favorito dentro del reality show.

Antes de este miércoles, en un par de ocasiones se han visto actitudes que rozan el maltrato: Manelyk lo corrió de su cama y Azalia lo empujó para bajarla de la suya.

Pero hasta ahora ninguna actitud había escalado lo suficiente para ser mencionada en el reality... hasta este miércoles en que Mono Osuna estaba en el comedor platicando y comiendo cuando Tlacoyo se acercó a él.

El Mono Osuna, comprobó la producción de La Granja VIP a través de un video, le gritó, por lo que decidieron castigarlo.

“En La Granja los animales son la prioridad por lo que a partir de este momento, tú Mono Osuna, estás nominado”, dijo Adal Ramones.

El exfutbolista del América no aceptó su culpa (“puede verse brusco pero yo tengo una gran relación con Tlacoyo) pero de todos modos ofreció una disculpa.

