Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Comprueban que hubo maltrato animal en La Granja VIP y castigan al culpable

Por primera vez, la producción aceptó que Tlacoyo fue víctima de una actitud de crueldad animal

Noviembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
mono osuna la granja vip maltrato animal.jpg

Mono Osuna, castigado

Instagram LG VIP

En la Granja VIP se ha insistido en el bienestar animal.

El conductor principal, Adal Ramones ha repetido en varios programas que el reality show no sólo se trata de la competencia entre los granjeros, sino de demostrar empatía, aprendizaje y cuidado de los animales.
En varias ocasiones, los granjeros han sido señalados por actitudes de descuido que afectan a los caballos y cerdos, sobre todo.
Incluso entre ellos se han denunciado por dejar las caballerizas abiertas o los chiqueros sin limpiar.
TE RECOMENDAMOS: “Que ch1ngu*n a su madre”: ‘La Chicuela’ recuerda la respuesta a la amenaza de muerte QUE IGNORÓ Jenni Rivera

¿Qué castigo le dieron a Mono Osunca por maltratar a Tlacoyo?

En este ecosistema, Tlacoyo juega un papel fundamental: es el perro dela granja, que convive igualmente entre granjeros y animales.
Además, es un perro sobreviviente (sufrió maltrato durante gran parte de su vida) lo que lo ha convertido en un personaje favorito dentro del reality show.
Antes de este miércoles, en un par de ocasiones se han visto actitudes que rozan el maltrato: Manelyk lo corrió de su cama y Azalia lo empujó para bajarla de la suya.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
niurka la granja vip.jpg
Famosos
Niurka llora y confiesa que le duelen sus “rodillitas"; ¿quién es el octavo eliminado de La Granja VIP?
La eliminación de este 1 de noviembre enfrentó a Niurka, Pablo Montero, Rafa Mercadante, Mono Osuna y Kevyn Bicolor
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Mono Osuna como futbolista antes de entrar en La Granja VIP ¿era un crack?
Octubre 31, 2026
Famosos
Natalia Alcocer llora por Pablo Montero pero él prefiere hablar de animales al salir de La Granja VIP
Noviembre 02, 2026
Famosos
¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América
Octubre 23, 2026
Famosos
‘Kunno’ relata COQUETEO con papá de una amiga que hasta le pidió guardar el secreto y sugieren a Pepe Aguilar
Octubre 22, 2026
michael pareja natalia alcocer.jpg
Famosos
Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominacion 28 de octubre.jpg
Famosos
¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Niurka-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le pone altar a Fabio Melanitto y se desatan RECLAMOS, INSULTOS y acusaciones con Niurka
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no se escucharan sus gritos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Pero hasta ahora ninguna actitud había escalado lo suficiente para ser mencionada en el reality... hasta este miércoles en que Mono Osuna estaba en el comedor platicando y comiendo cuando Tlacoyo se acercó a él.
El Mono Osuna, comprobó la producción de La Granja VIP a través de un video, le gritó, por lo que decidieron castigarlo.

“En La Granja los animales son la prioridad por lo que a partir de este momento, tú Mono Osuna, estás nominado”, dijo Adal Ramones.

El exfutbolista del América no aceptó su culpa (“puede verse brusco pero yo tengo una gran relación con Tlacoyo) pero de todos modos ofreció una disculpa.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Kunno-Ricardo-Peralta.jpg
Famosos
‘Kunno’ destapa que estará en ‘Ring Royale 2’ y CON QUIEN PELEARÁ; ¿ya sabe cuándo saldrá de ‘La Granja VIP’?
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
brunobichir-exorcista-.jpg
Famosos
Bruno Bichir es El Exorcista: “Tengo culpas personales, arrepentimientos... Uno es una madeja de demonios”
Noviembre 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica vive ‘manifestación’ de su hijo: SE APAGARON LAS LUCES en pleno programa cuando hablaba de él
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Pablo-Manzanero.jpg
Famosos
Hijo de Armando Manzanero se desmaya y sufre accidente de auto por coma diabético, pero NO SABÍA que era diabético
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Albert.jpg
Famosos
¿De qué murió Carlos Albert Llorente? Esto se sabe sobre el deceso del exfutbolista y comentarista deportivo
El excomunicador perdió la vida a los 83 años.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade SUFRE 4GRESIÓN en la calle: “me patearon el bastón tres veces”
Además de denunciar lo que le pasó, manifestó que está resintiendo los efectos de su enfermedad y que ya no puede hablar como antes.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nicolas Cage | Foto: Getty Images
Hollywood
Se forma TERRIBLE SOCAVÓN de 8 metros en la mansión de Nicolas Cage y ahora debe vivir en hoteles
La propiedad valorada en 10.5 millones de dólares no puede ser usada por el actor por los graves daños.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez