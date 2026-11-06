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En medio de los cambios y despidos en Imagen TV, UN NUEVO ROSTRO apareció de sorpresa en ‘Sale el Sol’

La invitada apareció repentinamente y usuarios le reclamaron al programa que su presencia no sea definitiva.

Noviembre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Nueva conductora sorpresa llegó a ‘Sale el Sol’.

Instagram

“Mejor hubieran invitado a beibi, cada vez están PEOR”.

Este viernes 6 de noviembre apareció en la pantalla de ‘Sale el Sol’ una conductora que nadie esperaba, en medio de los cambios y despidos que están ocurriendo en los últimos tiempos en Imagen TV.

Y es que en los últimos dos meses, sólo en el programa de revista matutino, han salido tres presentadores.

También entre las renuncias más sonadas de todo Imagen TV están la de Lalo Carrillo, quien era el encargado de la sección de espectáculos en ‘De Pisa y Corre’, con Paola Rojas, y Addis Tuñón, cotitular de ‘De Primera Mano’, al lado de Gustavo Adolfo Infante.

TE RECOMENDAMOS: ¡Otro que se va de ‘Sale el Sol’! Así SE DESPIDIÓ ‘Beibi’ entre lágrimas: “me llevó un gran amor de todos”

Ante los inesperados movimientos, esta mañana apareció de repente Mariana Echeverría. Y aunque antes ya había estado como conductora invitada, esta mañana hizo la diferencia porque parecía que se integraba de planta. Llegó a la sección de medicina, luego a la cocina y a los juegos como ‘A ojo de buen cubero’ como una integrante más del elenco.

Incluso, Mauricio Mancera bromeó con que uno de los fervientes admiradores de Gaby Ramírez ahora ya elogiaba a Mariana.

La propia exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ bromeó y jugó con los presentadores, sin embargo, quienes no lo tomaron bien fueron los seguidores del programa.

En sus distintas redes sociales le hicieron saber a ‘Sale el Sol’ que no les gustó que Echeverría apareciera en la pantalla.

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“En serio Mariana? mejor hubieran invitado a beibi”, “Cada vez están PEOR”, A quien se le ocurrió la grandiosa idea de que esté Mariana???”, fueron algunos de los comentarios en las publicaciones.
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Sale El Sol Mariana Echeverría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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