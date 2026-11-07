Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Natalia Alcocer sí quiso abandonar La Granja VIP; tuvo una segunda crisis que duró horas

Los panelistas del reality show, sin embargo, dudan de la autenticidad de las acciones de Natalia

Noviembre 06, 2026 • 
Alejandro Flores
natalia alcocer la granja vip.jpg

Natalia Alcocer

Captura LG VIP

Natalia Alcocer desapareció durante gran parte del día de La Granja VIP.

Y eso despertó las sospechas del público: decenas de mensajes en el perfil oficial del programa señalaron que podría interpretarse como una ventaja para Natalia pues es la segunda vez que le permiten romper el aislamiento del reality.
Natalia regresó al espacio de cámaras del reality show hacia las seis de la tarde y nadie dentro de la Granja cuestionó la razón de su desaparición.
TE RECOMENDAMOS: Mensajes revelan cuándo empezó la relación de Paola Dalay y César Romo; ¿ya estaba separada de José Eduardo?

Adal Ramones, el conductor principal del reality explicó:

“Natalia tuvo otra crisis de ansiedad y fue atendida por nuestros especialistas”.

La crisis de Natalia Alcocer

En efecto, Alcocer tuvo una primera crisis hace dos semanas, cuando comenzó a gritar para pedir ayuda.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
natalia alcocer pablo montero (1).jpg
Famosos
“Yo sigo siendo novia de Pablo Montero": Natalia Alcocer está ilusionada
Natalia defendió el noviazgo que surgió dentro de La Granja VIP con Pablo, quien ya fue eliminado
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Comprueban que hubo maltrato animal en La Granja VIP y castigan al culpable
Noviembre 04, 2026
Famosos
Natalia Alcocer llora por Pablo Montero pero él prefiere hablar de animales al salir de La Granja VIP
Noviembre 02, 2026
Famosos
¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América
Octubre 23, 2026
Famosos
‘Kunno’ relata COQUETEO con papá de una amiga que hasta le pidió guardar el secreto y sugieren a Pepe Aguilar
Octubre 22, 2026
michael pareja natalia alcocer.jpg
Famosos
Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominacion 28 de octubre.jpg
Famosos
¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Niurka-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le pone altar a Fabio Melanitto y se desatan RECLAMOS, INSULTOS y acusaciones con Niurka
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no se escucharan sus gritos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Ahora, sin embargo, el trance fue mucho más profundo a juzgar por lo que dijo Krystal Silva, la otra conductora narró:

“Natalia manifestó su deseo de abandonar la competencia pero después de varias horas de haber sido escuchado y atendida, ella decidió regresar a la Granja”.

Natalia Alcocer La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
vadhir derbez (3).jpg
Famosos
Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
¿Natalia Alcocer ABANDONÓ ‘La Granja VIP? Desde ayer en la noche no aparece en el 24/7
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pablo Lyle
Famosos
Pablo Lyle enfrenta otra complicación y aunque quedará libre en diciembre, lo trasladaran A OTRA PRISIÓN
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mon-Laferte.jpg
Famosos
Mujer LE LANZA CELULAR a Mon Laferte y le provoca brutal golpe en el ojo izquierdo
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
claudia-kosters-latin-grammy-2026.jpg
Famosos
Latin Grammy 2026 en TVyNovelas: Claudia Kosters, nuestra corresponsal de lujo, nos trae todos los detalles desde Las Vegas
Desde Estados Unidos, Claudia Kosters siempre nos acerca a las estrellas más importantes de la música.
Noviembre 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Sale-el-Sol.jpg
Famosos
En medio de los cambios y despidos en Imagen TV, UN NUEVO ROSTRO apareció de sorpresa en ‘Sale el Sol’
La invitada apareció repentinamente y usuarios le reclamaron al programa que su presencia no sea definitiva.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Placido-Domingo.jpg
Famosos
Nieta de Plácido Domingo anuncia que SE CASARÁ con su primo hermano: “Mi abuelo va a ir a la boda”
Ivonne Armant asegura que su familia respalda su decisión.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos Rivera. Foto: Getty Images
Famosos
Carlos Rivera estaría teniendo FUERTES COMPLICACIONES de salud: “Empezó a sangrar”
Reportan que el cantante tuvo que cancelar una serie de conciertos y que esta semana podrían operarlo.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez