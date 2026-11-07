Natalia Alcocer sí quiso abandonar La Granja VIP; tuvo una segunda crisis que duró horas

Natalia Alcocer desapareció durante gran parte del día de La Granja VIP.

Y eso despertó las sospechas del público: decenas de mensajes en el perfil oficial del programa señalaron que podría interpretarse como una ventaja para Natalia pues es la segunda vez que le permiten romper el aislamiento del reality.

Natalia regresó al espacio de cámaras del reality show hacia las seis de la tarde y nadie dentro de la Granja cuestionó la razón de su desaparición.

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Adal Ramones, el conductor principal del reality explicó:

“Natalia tuvo otra crisis de ansiedad y fue atendida por nuestros especialistas”.

La crisis de Natalia Alcocer

En efecto, Alcocer tuvo una primera crisis hace dos semanas, cuando comenzó a gritar para pedir ayuda.

Ahora, sin embargo, el trance fue mucho más profundo a juzgar por lo que dijo Krystal Silva, la otra conductora narró: