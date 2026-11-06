Nieta de Plácido Domingo anuncia que SE CASARÁ con su primo hermano: “Mi abuelo va a ir a la boda”

“Si yo soy feliz, todo está bien”.

La actriz Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, está en el ojo el huracán luego de compartir que se casará el próximo 17 de septiembre de 2027 con Manu de Aldecoa, su primo hermano.

Al reaparecer tras una etapa alejada de los reflectores, la mexicana y exganadora de ‘Gran Hermano VIP’, habló de su relación, del apoyo de su familia y de la nueva vida que construye en la Costa del Sol, lejos de los programas que le dieron fama en España durante los años 2000.

Sobre su noviazgo con su primo se destapó que es el hijo del hermano mayor de la madre de Ivonne. El padre de Manu de Aldecoa ya murió.

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Y para justificar que el parentesco no les impide profesarse amor, la nieta de Plácido explicó que no compartieron una infancia cercana ni se conocieron durante sus primeros años sino hasta que ella cumplió 27 años.

En tanto, adelantaron que tras más de un año de relación, se casarán en Marbella.

La también modelo expresó que su mamá respaldó su decisión y dijo que “si yo soy feliz, todo está bien”.

Armant hizo estas declaraciones en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde también mencionó: “Mi abuelo, Plácido Domingo, va a ir a la boda”.

Ivonne es hija de José Plácido, uno de los hijos del intérprete, y nació en México. Su apellido acompañó su salto a la televisión española, particularmente a los realities.

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La también explaymate abundó sobre su relación con Plácido Domingo y dijo que atravesaron años de distancia, aunque ahora existe mayor cercanía. “Sólo me ha costado 35 años ganarme su cariño, pero lo estoy logrando”, concluyó.