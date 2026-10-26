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UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas

Como parte de nuestra celebración, desde la Monumental Plaza de Toros La México, tus galanes favoritos nos revelan lo que cuesta mantenerse vigentes y enfrentar las exigencias de la fama.

Octubre 26, 2026 • 
Nayib Canaán, Grisel Vaca
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Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas

Iván Manjarrez

Historias que nos han hecho soñar, enamorarnos y emocionarnos juntos, eso ha sido TVyNovelas a lo largo de 47 años, que hoy celebramos reuniendo a 12 galanes de melodramas clásicos, M-Dramas y microdramas en la Plaza de Toros “La México": un encuentro para festejar a quienes han dado vida a personajes inolvidables y descubrir el camino detrás de sus éxitos.

La mañana comenzó con frío, pero bastaron unas horas para que el sol de octubre calentara el ambiente en la Plaza de Toros “La México”. A las 11, sus rayos caían sobre uno de los recintos más imponentes del país, donde 12 galanes de distintas generaciones se dieron cita para una fotografía que celebraría los 47 años de TVyNovelas.

Entre saludos, bromas, cambios de vestuario y conversaciones que iban de los recuerdos de carrera a los proyectos por venir, la jornada fue tomando su propio ritmo. Y sí, también hubo chilaquiles, tacos de carnitas y selfies para inmortalizar el encuentro.

Mane de la Parra fue el primero en llegar. Con la disposición de quien sabe que una buena jornada también se construye desde temprano, se sumó a los preparativos mientras el resto comenzaba a aparecer. Unos se saludaron como viejos conocidos; otros aprovecharon para presentarse, intercambiar impresiones y descubrir coincidencias más allá de las cámaras.

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Mane de la Parra, Sandro Llemae, Adrián Di Monte

Edson Vázquez

Porque aunque el público suele verlos bajo los reflectores, compartiendo escenas de amor, desamor, intrigas y venganzas, detrás de cada rostro hay una historia distinta: decisiones difíciles, oportunidades inesperadas y años de trabajo para mantenerse en una industria que no espera a nadie.

El recinto, acostumbrado a los grandes espectáculos y a las ovaciones multitudinarias, cambió por unas horas el ruido de la arena por el clic de las cámaras y las charlas entre actores. El último en sumarse fue Daniel Elbittar, quien llegó después de cumplir compromisos que no podía posponer. Con él quedó completo el grupo de 12 intérpretes convocados para esta edición especial, un encuentro que reunió a figuras con una larga trayectoria y a talentos que comienzan a abrirse paso en las pantallas.

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Martín Ricca, Daniel Elbittar, Jorge Losa

Octavio Lazcano

12 galanes con una misma convicción dejaron claro que el atractivo puede llamar la atención, pero la carrera se sostiene con preparación, perseverancia y capacidad para reinventarse.

En la Plaza de Toros “La México”, las cámaras registraron una imagen para celebrar los 47 años de TVyNovelas; las conversaciones, en cambio, dejaron escuchar lo más importante: las voces de quienes han hecho de la actuación su oficio y siguen buscando nuevas historias que contar.

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Arturo Carmona, Darío Duque, Juan Martín Jáuregui,

Octavio Lazcano

Revisa las entrevistas completas en nuestra edición especial ya a la venta esta última semana de octubre de 2026.

Participan: Mane de la Parra, Sandro Llemae, Adrián Di Monte, Victorio González, Jorge Luis Pila, Tristán Maze, Arturo Carmona, Darío Duque, Juan Martín Jáuregui, Martín Ricca, Daniel Elbittar y Jorge Losa.

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Victorio González, Jorge Luis Pila, Tristán Maze

José Luis Ramos

Stylist: Fonsi Sánchez @fonsi.sanchez
Vestuario Arturo Carmona y Adrian Di Monte: @dannystuxedos
Prendedor flor Juan Martín Jáuregui: @rvalenciamoda
Make up: Mónica Ornelas @mariasglamstudiomx y Fernanda Villalba Sánchez, asistente Juan José Vázquez @rojosodi. Todos por parte de Towers Music @towers_music
PR talento Mane De La Parra - Anivar Morillón @amvarrp
Catering: Agencia Jeong @agenciajeong, Que lindo Michoacán @quelindomichoacan, Baby Glumi @baby_glumi, Eventos Alca @eventosalca
Locación: @lamexicomonumental

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