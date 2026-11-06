Mujer LE LANZA CELULAR a Mon Laferte y le provoca brutal golpe en el ojo izquierdo

“¡Que la saquen, que la saquen”.

La chilena Mon Laferte se encuentra en medio de su gira ‘Femme Fatale Tour’ en Las Vegas, Estados Unidos, y en uno de los conciertos que ofreció recibió el brutal impacto de un celular en el rostro.

Y es que una de las asistentes buscaba llevarse un recuerdo más cercano de la intérprete, por lo que quiso lanzarle el teléfono para que se grabara y se lo devolviera con un video cantando o mandando un saludo directo para la fanática, sin embargo, al arrojar el teléfono, éste terminó impactado específicamente en el ojo izquierdo de Mon.

Dentro del espectáculo que se desarrollaba en el ‘Pearl Concertino Theater’ del ‘Palm Casino Resort’, la seguidora de la chilena se encontraba en las primeras filas y cantaba ‘Amárrame’ cuando recibió el impacto del móvil.

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De inmediato, la intérprete se llevó las manos a la cara y abandonó el escenario mientras era asistida.

Al tiempo, el público que presenció el accidente no dejó pasar la acción y pidieron que la responsable del golpe abandonara el teatro. “¡Que la saquen, que la saquen”, gritaron los asistentes.

Ante la presión del público, un miembro del equipo de seguridad se acercó a la zona donde se encontraba la responsable y la escoltó hacia la salida. La escena se desarrolló en medio del repudio generalizado de los presentes, que continuaron abucheando mientras la mujer era retirada del lugar.

En tanto, Mon Laferte seguía siendo revisada y descartando cualquier peligro mayor a su ojo. Por fortuna, minutos después pudo Colver y continuar con su presentación hasta el final del show.

Cabe señalar que este incidente no es el primero que se presenta en un concierto. Apenas el mes pasado ocurrió lo mismo en un palenque de Sinaloa donde cantaba Yuridia. La misma intérprete subió a sus historias un fragmento donde se observa cómo cae el teléfono y les pidió a sus seguidores: “No hagan esto por favor, es peligroso”.

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En 2025, Julión Álvarez también recibió un celular ‘por los aires’. Al cantante no le pasó nada, sin embargo, al ver el móvil en el suelo decidió pisarlo hasta romperlo.