Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido

La Fiscalía de la Ciudad de México sí busca a Vadhir Derbez.

Pero hasta ahora le ha sido imposible su localización, por lo que se ha pospuesto la audiencia inicial. ¿El delito por el que se persigue al hijo de Eugenio? Violación.

Vadhir comenzó este año con una denuncia similar en la que fue acusado de abuso por parte de una modelo que trabajó con él en la grabación de un video en la Ciudad de México.

Ante ese caso, Vadhir respondió de inmediato: negó la acusación, respondió la denuncia y reviró con una denuncia en contra de su acusadora y su equipo: es una red de extorsionadores ligada a la trata de personas, aseguró Vadhir y su abogado.

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El nuevo caso que enfrenta Vadhir Derbez

En este nuevo caso, sin embargo, la respuesta ha sido diferente.

La propia Fiscalía ha informado la tarde de este 6 de noviembre que tiene “datos de prueba” suficientes para llevar a cabo la investigación y que, de hecho, ya comenzaron las diligencias judiciales.

“Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos”.

A diferencia de su reacción con la denuncia anterior, esta vez Vadhir N (la Fiscalía lo nombra así para proteger su identidad mientras se presuma inocente) no ha hecho declaraciones ni apariciones públicas para defenderse. Sus abogados tampoco lo han hecho.

El equipo legal de la denunciante (de quien se sabe es una modelo estadounidense de 19 años) hizo esta semana un movimiento mediático poco ortodoxo: citó a una conferencia de prensa afuera de la Fiscalía para difundir el caso... y luego canceló el encuentro con la prensa.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán.… pic.twitter.com/x6enPwuNq5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

Lo que han explicado es que su intención no era más que llamar la atención de las autoridades para acelerar el caso y que se hiciera un pronunciamiento público, lo cual ya ocurrió. Por esa razón, ahora están totalmente herméticos respecto a los detalles del caso contra Vadhir.

La Fiscalía precisa que la investigación aún está en curso por lo que Vadhir se presume inocente; y que han hecho siete citatorios sin éxito.