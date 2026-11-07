Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido

Un comunicado precisó todas las diligencias de la investigación, incluyendo una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez

Noviembre 06, 2026 • 
Alejandro Flores
vadhir derbez (3).jpg

Vadhir N

Captura Youtube “Luces de Nueva York”

La Fiscalía de la Ciudad de México sí busca a Vadhir Derbez.

Pero hasta ahora le ha sido imposible su localización, por lo que se ha pospuesto la audiencia inicial. ¿El delito por el que se persigue al hijo de Eugenio? Violación.
Vadhir comenzó este año con una denuncia similar en la que fue acusado de abuso por parte de una modelo que trabajó con él en la grabación de un video en la Ciudad de México.
Ante ese caso, Vadhir respondió de inmediato: negó la acusación, respondió la denuncia y reviró con una denuncia en contra de su acusadora y su equipo: es una red de extorsionadores ligada a la trata de personas, aseguró Vadhir y su abogado.
TE RECOMENDAMOS: Vadhir Derbez celebra la suspensión de la MP que investigaba su caso de presunto abuso: “Fue corrupta”

El nuevo caso que enfrenta Vadhir Derbez

En este nuevo caso, sin embargo, la respuesta ha sido diferente.
La propia Fiscalía ha informado la tarde de este 6 de noviembre que tiene “datos de prueba” suficientes para llevar a cabo la investigación y que, de hecho, ya comenzaron las diligencias judiciales.

“Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos”.

A diferencia de su reacción con la denuncia anterior, esta vez Vadhir N (la Fiscalía lo nombra así para proteger su identidad mientras se presuma inocente) no ha hecho declaraciones ni apariciones públicas para defenderse. Sus abogados tampoco lo han hecho.

Más de Inés Gómez Mont
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión
Noviembre 03, 2026
Famosos
Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe
Noviembre 02, 2026
Famosos
Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”
Noviembre 01, 2026
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Octubre 31, 2026
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg
Famosos
¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inesgomezmont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida
Octubre 30, 2026
 · 
TVyNovelas
ines gomez mont victor manuel alvarez puga.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

El equipo legal de la denunciante (de quien se sabe es una modelo estadounidense de 19 años) hizo esta semana un movimiento mediático poco ortodoxo: citó a una conferencia de prensa afuera de la Fiscalía para difundir el caso... y luego canceló el encuentro con la prensa.

Lo que han explicado es que su intención no era más que llamar la atención de las autoridades para acelerar el caso y que se hiciera un pronunciamiento público, lo cual ya ocurrió. Por esa razón, ahora están totalmente herméticos respecto a los detalles del caso contra Vadhir.
La Fiscalía precisa que la investigación aún está en curso por lo que Vadhir se presume inocente; y que han hecho siete citatorios sin éxito.

Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) vadhir derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Placido-Domingo.jpg
Famosos
Nieta de Plácido Domingo anuncia que SE CASARÁ con su primo hermano: “Mi abuelo va a ir a la boda”
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos Rivera. Foto: Getty Images
Famosos
Carlos Rivera estaría teniendo FUERTES COMPLICACIONES de salud: “Empezó a sangrar”
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Quiroz.jpg
Famosos
Falleció la madre del productor Gerardo Quiroz, enfrentaba dificultades para ver y escuchar
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
inés gómezmont.jpg
Famosos
¿Inés Gómez Mont se entregó? Mhoni Vidente lanza teoría y predice si estará o no en la cárcel
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Russell-Brand.jpg
Hollywood
Russell Brand, comediante y exesposo de Katy Perry es declarado culpable de agr3sión s3xu4l y v1ol4c1ón
El jurado indicó que a Brand le esperan varios años de prisión.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
emilio levy.jpg
Famosos
Confesiones de Emilio Levy: por qué se quitó el apellido de su papá y cómo se reconcilió con su abuela
El hijo de Mariana Levy también nos cuenta el infierno que vivió en casa de Ana Bárbara y su época más difícil: “no tenía para comer”
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granja vip pelea natalia bebeshita.jpg
Famosos
Bebeshita y Natalia Alcocer se gritan insultos sobre sus cuerpos y su familia en La Granja VIP
Estos son los nominados de la semana 9 en el reality show
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria alicia delgado.jpg
Famosos
María Alicia Delgado supo que tenía cáncer cuando ya era tarde: así fueron sus últimas tres semanas
Yodi Marcos, su amiga más cercana, narró que María Alicia se había prometido superar la enfermedad pero finalmente perdió la batalla
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores