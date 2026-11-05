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“Yo sigo siendo novia de Pablo Montero": Natalia Alcocer está ilusionada

Natalia defendió el noviazgo que surgió dentro de La Granja VIP con Pablo, quien ya fue eliminado

Noviembre 05, 2026 • 
Alejandro Flores
natalia alcocer pablo montero (1).jpg

Natalia y Pablo, dentro de La Granja

Instagram LG VIP

Pablo Montero ya lleva cuatro días fuera de La Granja VIP.

No obstante, su huella dentro del reality show sigue gracias a la ilusión que dejó en Natalia Alcocer.
Montero le pidió a Natalia que fuera su novia. Lo hizo en vivo durante una de las galas de La Granja VIP.
Y fueron novios durante dos semanas, hasta que Pablo fue eliminado este domingo. Ese día, Alcocer lloró amargamente por los pasillos de la granja, mientras que Montero ha preferido evadir el tema en las entrevistas que ha tenido una vez fuera del relity.
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En la más reciente, cuando le preguntan por su favorito para ganar La Granja, la menciona a ella pero también a Niurka y a Julio Camejo.

El amor incondicional de Natalia Alcocer

Mientras tanto, dentro del reality, Natalia se aferra a ese amor. En una discusión que tuvo con la Bebeshita, presumió su noviazgo.
Bebeshita ha sido especialmente criticada por su relación con Kevyn Bicolor, que parece que son novios pero luego se pelean y ella decide insistir en que otra vez estén juntos.

“Tus traumas no se quitan con cirugía”, le dijo Natalia Alcocer a Bebshita en relación a esta actitud en la que parece que su búsqueda no es por amor sino por valoración.
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Bebeshita le respondió que a ella le encanta operarse y que está a gusto con la relación que tiene con Kevyn.

“Yo no tengo un romance para que el público me quiera. Pablo y yo somos novios porque nos conocimos hace 20 años y aquí decidimos ser novios... yo sigo siendo novia de Pablo Montero”

Natalia Alcocer La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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