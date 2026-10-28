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Ivonne Montero le pone altar a Fabio Melanitto y se desatan RECLAMOS, INSULTOS y acusaciones con Niurka

Ivonne colocó un altar por el Día de Muertos al padre de su hija y eso provocó que el homenaje se volviera caos con Niurka.

Octubre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Niurka-Ivonne-Montero.jpg

Niurka le hizo la ‘Britney señal’ a Ivonne Montero.

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“Métetelo por donde te quepa”.

Está tarde se encendió un conflicto entre Niurka e Ivonne Montero luego de que la actriz le colocara un altar a su exesposo, Fabio Melanitto, y todo terminó entre fuertes gritos y reclamos.

El asunto es que Niurka fue a apagar una vela que Ivonne había colocado en el altar, lo que provocó la furia de la intérprete de ‘La Loba’, quien le reclamó y exigió que no tocara su espacio personal.

“¿Qué tiene que venir a tocar mis cosas?, sea una vela de verdad o de mentira, no tienes por qué tocar mis cosas”, reclamó Montero. Al tiempo, la vedette cubana le hizo la llamada ‘Britney señal’ y la sostuvo mientras Montero hablaba.

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“Te prohíbo, te prohíbo terminantemente que vengas a tocar aquí y mucho menos este espacio”, le dijo Ivonne a Niurka y señaló que tiene “energías tan oscuras y negativas”.

Al percatarse de la seña que le hacía la bailarina, Ivonne le gritó: “métetelo por donde te quepa, estúp*da”.

Niurka se había mantenido callada hasta ese momento de la pela y la tachó de “mustia” y de haber fingido que estaba enferma del estómago. “Para que te enteres sigo mal de estómago”, refirió la famosa y alertó que sigue medicada.

La cubana abandonó la habitación y luego con otros granjeros explicó que apagó la vela porque el perro ‘Tlacoyo’, que está durmiendo con ella, se sintió atraído por la luz de la vela artificial.

Luego, dijo Niurka que apagó la luz porque ya era medianoche y que solamente retiró el objeto, pues consideraba que se trataba de una luz falsa que no transmitía energía.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Ivonne Montero rompe en llanto cuando recuerda a Fabio Melanitto: “No me deja de doler”

También sostuvo que Montero había exagerado la situación y que la discusión se había convertido en un problema mucho mayor de lo que, desde su perspectiva, debía ser.

La Granja VIP Ivonne Montero NIURKA
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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