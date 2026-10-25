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47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista

TVyNovelas nació en 1979 con Rogelio Guerra y Verónica Castro como padrinos de la portada

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
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47 años de TVyNovelas

TVyNovelas

Este 25 de octubre se cumplen 47 años de que Rogelio Guerra y Verónica Castro aparecieron en los puestos de revistas bajo el título TVNovelas.

Aquella fue nuestra primera portada en una historia que es bien conocida: el periodista Chucho Gallegos, tras haber sido despedido de Tele Guía por un pleito con el empresario Carlos Amador, fue llamado por Alejandro Quintero, ejecutivo de Televisa para preguntarle:

"¿Qué revista quieres hacer?”.

Y Gallegos tuvo entonces una idea revolucionaria: convertir en revista el éxito del producto más popular de la televisora: las telenovelas.
Y en esas fechas no había telenovela más exitosa que “Los ricos también lloran”, protagonizada por Guerra y Castro.
Pero detrás y delante de esa portada hay una historia que se sigue contando cada semana con cada publicación de TVyNovelas a lo largo de estos 47 años. Para conmemorarlo, te presentamos tres anécdotas poco conocidas de nuestra revista.

El misterioso detrás de la “y” en el nombre de la revista

TVyNovelas no se llamaba TVyNovelas. Al revisar con ojo curioso la portada de los primeros números de la revista, el lector podrá darse cuenta que el cabezal carece de la “y”.

Sucede que el proyecto original de Gallegos era centrarse exclusivamente en las telenovelas, por lo que el título simplemente era una contracción de esa palabra: TVNovelas.
Pero tras un primer periodo de meses con mucho éxito, la revista cayó en un bache y entonces vino el cambió de nombre.
“Fue al poco tiempo, unos meses, quizá un año, que le agregamos el TVyNovelas, para que la revista hablara no solo de telenovelas, también de todo lo que pasaba en televisión”.
La decisión fue un acierto.

La cima del éxito

TVyNovelas llegó a vender un millón de ejemplares.

“Nuestro promedio era de 800 mil, aunque a veces bajamos a 500 mil”, cuenta Chucho Gallegos en una entrevista con Imagen Television.

Mantener ese éxito a lo largo de los años ha significado también estar en constante renovación; la más trascendente, quizá, en términos operativos fue en 2001, cuando en vez de quincenal, nos convertimos en una revista semanal.

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¿Cómo surgieron los premios TVyNovelas?

Los premios TVyNovelas surgieron de la mente de Chucho Gallegos, un admirador de siempre del trabajo de los actores.
“A mí los actores siempre me han fascinado por lo que hacen en televisión... ya fuera no tanto”.

Con categorías innovadoras como “El mejor villano” o “El mejor actor infantil”, los premios TVyNovelas fueron un parte aguas en la historia de la televisión mexicana, ya que reunía a cada año a lo mejor y más glamoroso del espectáculo mexicano.

TVyNovelas Premios TVyNovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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