Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo

En 1979, Alejandro Quintero, entonces responsable de los nuevos negocios de Televisa, imaginó una revista que tendiera un puente entre el público y los artistas.

Así nació TVyNovelas, lanzada al mercado el 25 de octubre de 1979, con las telenovelas como gran protagonista y la interacción con los famosos como promesa central. En sus primeros años apareció cada quince días bajo el nombre de TV novelas.

El primer número tuvo una portada excepcional con Verónica Castro y Rogelio Guerra, los protagonistas más codiciados de las telenovelas de aquella época. De ahí vinieron infinidad de ediciones más, con personajes que han marcado la historia de los melodramas y del espectáculo de nuestro país.

Verónica Castro y TVyNovelas Archivo

En 1981 se adoptó el título definitivo: TVyNovelas, ampliando su mirada hacia todo el universo televisivo. Casi medio siglo después, la misión permanece intacta: acercarte a los famosos con respeto, objetividad y profesionalismo.

El tiempo nos ha dado un lugar privilegiado en el gusto del público, hasta convertirnos en una de las publicaciones más influyentes de la industria.

El prestigio es nuestra brújula, y nadie está más cerca que nosotros cuando de televisión se trata. Hoy soplamos 47 velas: años felices, plenos, y con la responsabilidad —y el orgullo— de ser la revista más querida de México.

Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas

Este 2026, semanas antes de nuestro aniversario 47, murió Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas. El periodista una vez recordó: “Don Alejandro Quintero, ejecutivo de Televisa y presidente del Consejo General de Tele Guía, me dijo: ven para acá. ¿Qué revista quieres hacer?”. Chucho Gallegos tenía la respuesta preparada: “Quiero hacer una revista con el producto más exitoso que tiene Televisa: las telenovelas”

De la mano del periodista Chucho Gallegos , la revista se transformó en ícono del periodismo sobre televisión en México y llegó a vender 1 millón de ejemplares.

Chucho Gallegos, además, convirtió la revista en una marca a través de la creación de los Premios TVyNovelas, que anualmente reunía a los protagonistas del momento en televisión para otorgar un premio que decide el público a través de sus votos. “A mí el trabajo de los actores siempre me ha parecido maravilloso. Y los premios se me ocurren porque yo veía a los grandes actores de cine y yo quería hacer un premio para su trabajo”.

Los premios TVyNovelas se otorgaron desde 1983 hasta 2020, pero Chucho Gallegos dejó la dirección de la revista desde el año 2000; no obstante, su labor dentro de TVyNovelas continuó durante dos décadas más a través de una columna, “Chucherías”.