Mariana Ochoa va a Ring Royale pero no peleará contra Gema Garoa porque le tuvo miedo; esta es su rival

Mariana Ochoa no es una novata en los deportes de combate.

Y por eso nunca dudó en aceptar la propuesta de entrar a Ring Royale, la función de boxeo de exhibición en el que se enfrentan influecers, famosos y celebridades en peleas de no más de tres rounds.

La ganadora de La Casa de los Famosos reveló en el episodio de estreno de su nuevo podcast “Sin Filtro” que ya firmó la pelea y ya sabe contra quién va.

“Yo tengo algo de experiencia porque hice kick boxing hace tiempo, o sea medio le sé. Lo tengo que retomar para esta prepararme en esta pelea”.

En el podcast tuvo de invitado a Masad Altamimi, quien también estará en Ring Royale.

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Masad, semifinalista de La Casa de los Famosos en la misma temporada que Mariana, asegura que todavía no sabe quién será su rival pero una de las versiones más repetida es que peleará contra Aldo de Nigris.

¿Quién le tuvo miedo a Mariana Ochoa?

La que está muy enterada de lo que fue su negociación en Ring Royale y no dudó en revelar los detalles fue Mariana.

“Sé que invitaron a Gema para pelear conmigo pero no aceptó. Le di miedo, ja, ja”.

Mariana Ochoa cuenta que desde hace un mes que salió de La Casa comenzó a valorar la propuesta de Poncho de Nigris.

Finalmente decidió firmar:

“Ahora soy yo la que tiene miedo porque voy con la esposa de Poncho”, dijo.

Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris, fue la sensación de la primera función de Ring Royale en 2025. Su preparación física fue tan disciplinada que fue evidente su cambio de cuerpo y el nivel de su boxeo. Derrotó en una pelea irrefutable e impecable a Karely Ruiz.

Ahora Mariana se dice dispuesta a arrebatarle su invicto.

