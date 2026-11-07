Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mariana Ochoa va a Ring Royale pero no peleará contra Gema Garoa porque le tuvo miedo; esta es su rival

Tras ganar La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa retomará su faceta de peleadora en deportes de contacto para boxear en Ring Royale

Noviembre 06, 2026 • 
Alejandro Flores
mariana ochoa gema garoa.jpg

Mariana contra Gema

Captura Sin Filtro / Instagram

Mariana Ochoa no es una novata en los deportes de combate.

Y por eso nunca dudó en aceptar la propuesta de entrar a Ring Royale, la función de boxeo de exhibición en el que se enfrentan influecers, famosos y celebridades en peleas de no más de tres rounds.
La ganadora de La Casa de los Famosos reveló en el episodio de estreno de su nuevo podcast “Sin Filtro” que ya firmó la pelea y ya sabe contra quién va.

“Yo tengo algo de experiencia porque hice kick boxing hace tiempo, o sea medio le sé. Lo tengo que retomar para esta prepararme en esta pelea”.

En el podcast tuvo de invitado a Masad Altamimi, quien también estará en Ring Royale.
TE RECOMENDAMOS: La herencia que María Alicia Delgado le dejó a su hijo Rafa y a quién le encargó cumplir su voluntad

Masad, semifinalista de La Casa de los Famosos en la misma temporada que Mariana, asegura que todavía no sabe quién será su rival pero una de las versiones más repetida es que peleará contra Aldo de Nigris.

¿Quién le tuvo miedo a Mariana Ochoa?

La que está muy enterada de lo que fue su negociación en Ring Royale y no dudó en revelar los detalles fue Mariana.

“Sé que invitaron a Gema para pelear conmigo pero no aceptó. Le di miedo, ja, ja”.

Mariana Ochoa cuenta que desde hace un mes que salió de La Casa comenzó a valorar la propuesta de Poncho de Nigris.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

Finalmente decidió firmar:
“Ahora soy yo la que tiene miedo porque voy con la esposa de Poncho”, dijo.

Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris, fue la sensación de la primera función de Ring Royale en 2025. Su preparación física fue tan disciplinada que fue evidente su cambio de cuerpo y el nivel de su boxeo. Derrotó en una pelea irrefutable e impecable a Karely Ruiz.

Ahora Mariana se dice dispuesta a arrebatarle su invicto.

Mariana Ochoa Gema Garoa Ring Royale Marcela Mistral
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
vadhir derbez (3).jpg
Famosos
Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
¿Natalia Alcocer ABANDONÓ ‘La Granja VIP? Desde ayer en la noche no aparece en el 24/7
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pablo Lyle
Famosos
Pablo Lyle enfrenta otra complicación y aunque quedará libre en diciembre, lo trasladaran A OTRA PRISIÓN
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mon-Laferte.jpg
Famosos
Mujer LE LANZA CELULAR a Mon Laferte y le provoca brutal golpe en el ojo izquierdo
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
claudia-kosters-latin-grammy-2026.jpg
Famosos
Latin Grammy 2026 en TVyNovelas: Claudia Kosters, nuestra corresponsal de lujo, nos trae todos los detalles desde Las Vegas
Desde Estados Unidos, Claudia Kosters siempre nos acerca a las estrellas más importantes de la música.
Noviembre 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Sale-el-Sol.jpg
Famosos
En medio de los cambios y despidos en Imagen TV, UN NUEVO ROSTRO apareció de sorpresa en ‘Sale el Sol’
La invitada apareció repentinamente y usuarios le reclamaron al programa que su presencia no sea definitiva.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Placido-Domingo.jpg
Famosos
Nieta de Plácido Domingo anuncia que SE CASARÁ con su primo hermano: “Mi abuelo va a ir a la boda”
Ivonne Armant asegura que su familia respalda su decisión.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos Rivera. Foto: Getty Images
Famosos
Carlos Rivera estaría teniendo FUERTES COMPLICACIONES de salud: “Empezó a sangrar”
Reportan que el cantante tuvo que cancelar una serie de conciertos y que esta semana podrían operarlo.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez