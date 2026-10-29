¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”

Adal Ramones les pidió en varias ocasiones que “jugaran”. Pero no le hicieron caso: llevaron a cabo la estrategia que plantearon desde días antes.

El equipo formado por Niurka Marcos, Kevyn Bicolor, Pablo Montero, Natalia Alcocer, Julio Camejo, Ivonne Montero y Rafa Mercadante se pusieron de acuerdo para nominarse entre ellos. De esa manera, buscaban asegurarse de que el juego de salvación (en el que el ganador salva a un nominado y traiciona a otro granjero) sea ganado por uno de ellos.

De esa manera, el equipo contrario (Manelyk González, Kunno, Mono Osuna, Fernando Lozano) se queda fuera de la salvación y quedaría condenado a que uno de ellos sea nominado con la traición.

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Adal Ramones insistió en que esa estrategia es una trampa contra el juego, que consiste en nominar a los rivales para que salgan de La Granja.

No obstante, no le hicieron caso: uno a uno, los integrantes del equipo de Niurka (que se hacen llamar Los Disfuncionales) se nominaron entre ellos.

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP este 28 de octubre?

Al final de la nominación se dio a conocer que el ganador del Huevo Dorado (competencia que da un poder especial) es el Mono Osuna, lo que aparentemente podía revertir la estratagema de Los Disfuncionales. Pero resultó que el Huevo Dorado fue también una desventaja para La Resistencia (así se llama el equipo liderado por Manelyk): “Nombra a un nominado para que vaya directamente a la salvación”.

Y como todos los nominados eran del otro equipo, Mono Osuna tuvo que darle ese beneficio a uno de ellos: Rafa Mercadante.

Adal Ramones, en su último enlace del programa, advirtió: “Tienen que cuidar sus movimientos porque cualquier movimiento en falso les puede salir muy caro; recuerden que tienen que jugar”.

Los nominados de esta semana entonces son:

