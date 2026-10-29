El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá

Aleks Syntek se convirtió en padre de Natalia el 27 de octubre de 2005.

Pero fue hasta un año después que quiso presentar a su primogénita, “Natalia”, y lo hizo en las páginas de TVyNovelas con una entrevista en la que reveló que eso de “ser padre” resultó mucho más fácil de lo que esperaba.

“La verdad, pensé que no iba a poder superar la prueba, pero el ser papá me salió como algo innato. He sido muy colaborador con mi esposa; me gusta cambiarle los pañales a la niña, bañarla, cuidarla, estar con ella, le hago a todo”, declaró en la charla con nuestra revista a fines de 2006.

La predicción que se cumplió

Ahí mismo revela que está por entrar al estudio para grabar un nuevo disco, lo cual resulta relevante a la luz de la historia: ese disco que anunció es “Lección de vuelo”, en la cual se incluye una canción llamada precisamente “Natalia”, dedicada a su hija.

“Ya estoy escribiendo temas para mi nuevo disco. Pronto me meteré de nuevo al estudio, y espero poder lanzarlo en marzo de 2007. Estoy viviendo una etapa que me encanta, pues me estoy alimentando de muchas ideas y talentos, y tratando de crecer como músico”.

La canción “Natalia” nacería de la inspiración que Aleks sintió con el nacimiento de su hija y que representó un gran cambió para su vida, según contó en aquella entrevista en la que posó junto a su pequeña hija.

“Es un gran ejercicio salirme de mí mismo gracias a mi preciosa. He aprendido a hacer a un lado mi ego y empezar a preocuparme por una personita que ahora llena mi vida. Estoy alucinando mi etapa como padre”.

Por cierto, otro augurio que se convertiría en un hecho años más tarde es la respuesta del músico cuando se le pregunta si tendrá otro hijo.

“Sí. Tengo muchas ganas de encargar el segundo bebé, pero vamos poco a poco, porque tampoco queremos uno tras otro, no es nuestro estilo”.

Esperaron, cierto, 5 años antes del nacimiento de Matías, quien hoy, por cierto, sigue los pasos de su padre en la música.

Es, por cierto, la época en la que Aleks acumuló varios éxitos, de los cuáles habló en la entrevista con el entusiasmo que lo caracteriza.