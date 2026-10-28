Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no escucharan sus gritos

La tarde de este martes se vivió un momento de gran tensión al interior de ‘La Granja VIP’ y es que Natalia Alcocer tuvo un colapso emocional que asustó a todos los granjeros.

Alcocer ingresó al ‘entrevistadero’ y poco después Niurka, Ivonne Montero, Rafa Mercadante y Pablo Montero comenzaron a escuchar un llanto incontrolable y gritos desgarradores provenientes del interior de la habitación de acceso limitado.

Luego, ante el evidente estado de Natalia, la producción cortó y censuró temporalmente algunas cámaras del 24/7, provocando mayor preocupación entre los seguidores de ‘La Vikinga’.

Por casi tres horas la actriz se mantuvo al interior del ‘entrevistadero’ y para aminorar los sonidos, la producción de ‘La Granja’ puso música. Posteriormente, Natalia salió del lugar visiblemente exhausta por el episodio y varios de sus compañeros se acercaron a consolarla.

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🫪 Natalia Alcocer tiene una CRISIS y lleva más de media hora a los GRITOS con la producción, les tuvieron que poner música dentro de la granja para que no se escuchara todo el escándalo.#LaGranjaDuelo pic.twitter.com/2ewo79VyCq — nacho con O (@NachoConO) October 27, 2026

¿Qué le pasó a Natalia Alcocer en ‘La Granja VIP’?

Según los propios granjeros, tras el incidente la producción les dijo que Natalia sufrió una fuerte crisis de ansiedad e inestabilidad emocional desencadenada por una acumulación de factores de estrés.

También, mantenerse lejos de sus hijas le generó profunda frustración. Trascendió que la actriz buscaba saber cómo se encontraban sus menores.

Además, tras haber sido enviada a la tabla de nominados en días recientes por una “traición” estratégica del juego, la participante ha estado bajo un desgaste constante al sentir que debe justificar permanentemente su forma de ser ante los demás integrantes.

Al tiempo, las críticas sobre sus tareas y el temor a la percepción del público terminaron por rebasar su contención emocional, derivando en un episodio agudo de ansiedad en el que requirió contención inmediata.

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Finalmente, Pablo se acercó a Natalia, quien estuvo en su cama llorando por un buen rato y ahí, usuarios en redes afirmaron que la actriz le dijo a Montero que ella se irá expulsada esta semana.