47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista

Antes de ser OV7, el grupo inició como La Onda Vaselina. En 1989, las páginas de TVyNovelas presentaban a la agrupación infantil creada por Julissa.

Julissa tradujo la obra y la protagonizó, pero a finales de los años 80, decidió montarla con un nuevo grupo de talentos infantiles. Del éxito de aquella temporada teatral se derivó el grupo La Onda Vaselina, que debutó en Siempre en domingo el 30 de abril de 1989.

La Onda Vaselina en TVyNovelas

La Onda Vaselina en TVyNovelas

En TVyNovelas presentamos a cada uno:

De Mariana Ochoa se decía que tenía 11 años y había participado en “Vaselina 89"... “Ella tiene una gracia sensacional y a pesar de su corta edad, ha participado en cine, teatro y televisión”.

También se menciona a otros miembros que ya no formaron parte de OV7, pero fueron parte de la historia del grupo, como Rodrigo Álvarez, Luis Garcia, Ariatna Martínez y Anna Borras.

Daniel Vázquez aparece de 13 años, y lo describían como “el mayor y el más serio del grupo, tiene una gran fuerza interpretativa”.

También aparecen M’Balia Marichal, Erika Zaba, Oscar Schwebel y Ari Borovoy, quienes sí formaron parte de OV7 junto a Mariana Ochoa. Lidia Ávila entró al grupo poco después, así como Kalimba, cuando grabaron su disco grupero.

Para el año 2000, los integrantes de independizaron de Julissa y formaron OV7, logrando gran éxito hasta su desintegración en 2003. Para 2020 volvieron y en 2023 se despidieron definitivamente del escenario con una gira que celebraba 30 años de carrera, misma que había sido pospuesta por la pandemia de Covid.

Mariana Ochoa cobró relevancia en 2026, al ser la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, a la par de impulsar su carrera como solista.