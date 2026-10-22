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‘Kunno’ relata COQUETEO con papá de una amiga que hasta le pidió guardar el secreto y sugieren a Pepe Aguilar

Al interior de ‘La Granja VIP’, el creador de contenido arrojó una bomba al contar que el papá de una amiga lo acarició y casi durmieron juntos.

Octubre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Kunno’ contó coqueteo con el papá de una amiga y las redes señalan a Pepe Aguilar.

YouTube/Instagram

“Por favor, no le digas a mi hija”.

Con la boca abierta dejó ‘Kunno’ a sus compañeros en ‘La Granja VIP’ al soltar una anécdota que despertó la curiosidad de sus seguidores e hizo que usuarios sugirieran que el relato incluía a Ángela Aguilar y a su papá.

Y es que el creador de contenido recordó un encuentro con el papá de una amiga, quien, según sus palabras, comenzó a hacerle comentarios sobre su físico y luego insinuaciones de carácter íntimo.

‘Kunno’ contó que todo comenzó cuando el hombre le dijo que se le veían muy bien los jeans y luego hizo alusión a sus piernas. La charla avanzó hasta los tatuajes que le mostró el granjero, mismos que luce en el torso.

TE RECOMENDAMOS: Kunno defiende a Nodal y Ángela Aguilar: pide a sus críticos que se callen y muestra dos misteriosas fotos

Según narró el influencer, el padre de su amiga llegó a acariciarlo mientras le mostraba sus tatuajes, hecho que le habría provocado “cosquillas”.

Pero el supuesto coqueteo no habría quedado ahí, pues luego, cuando llegaron a su casa, el papá de su amiga le pidió: “por favor, no le digas a mi hija”.

‘Kunno’ indicó que semanas después volvieron a coincidir por un proyecto donde debían grabar un comercial de un perfume. Y como terminaron bastante tarde, el granjero y sus amigas se quedaron a dormir en el lugar y en ese momento se dio otro encuentro con el papá de la amiga.

El señor le hizo la plática y la amiga, aparentemente, estaba al tanto de la situación, incluso parecía animarlo a continuar con el coqueteo, pero la situación tomó otro giro cuando llegó la hora de decidir dónde dormiría ‘Kunno’.

Según su versión, el papá de la joven primero preguntó y después le sugirió quedarse con él en su propio cuarto. Entre risas, el influencer cerro la anécdota sin revelar la identidad del hombre ni el de su amiga.

¿Por qué relacionaron a Pepe Aguilar con la historia de ‘Kunno’?

Tras difundirse la anécdota, algunos usuarios en redes sociales intentaron descubrir quién sería el misterioso papá del que hablaba ‘Kunno’.

Entre los comentarios surgió el nombre de Pepe Aguilar, principalmente por la relación que el creador de contenido mantiene con Ángela. Y es que en más de una ocasión ‘Kunno’ y Ángela han dejado ver que son mejores amigos y hasta se le ha colocado al influencer como vocero de la familia.

Además, presumen en redes sociales sus encuentros y lo bien que se lleva también con Christian Nodal, esposo de la hija de Pepe.

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NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Kunno tiene prohibido mencionar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en La Granja VIP?

Sin embargo, todo se trató de especulaciones, pues ‘Kunno’ nunca reveló de quienes hablaba.

La Granja VIP Kunno PEPE AGUILAR
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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