Latin Grammy 2026 en TVyNovelas: Claudia Kosters, nuestra corresponsal de lujo, nos trae todos los detalles desde Las Vegas

Este jueves 12 de noviembre de 2026, la Academia Latina de la Grabación es anfitriona de la 27.ª edición de los Premios Latin Grammy 2026 a lo mejor de la música latina. Será una ceremonia llena de estrellas de distintos géneros musicales, desde el pop hasta la música urbana, sin olvidar el regional mexicano y las propuestas alternativas.

Entre los artistas confirmados para la gala, destacan Karol G, Rosalía, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León y Daddy Yankee. Además, se realizarán homenajes a Willie Colón y José Alfredo Jiménez, mientras que Roselyn Sánchez será la conductora.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026?

Los Latin Grammy 2026 se transmitirán el jueves 12 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m., hora del centro de México.

El público mexicano podrá seguir la ceremonia en vivo a través del canal de televisión de paga TNT y de la plataforma de streaming HBO Max.

En redes sociales de TVyNovelas tendremos todos los detalles, pues nuestra corresponsal de lujo, Claudia Kosters, nos traerá las mejores exclusivas desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Claudia Kosters, corresponsal de lujo de TVyNovelas

Desde hace 3 años, Claudia Kosters nos ha llevado a los mejores eventos, en contacto directo con las más grandes estrellas de la música. De hecho, en las entregas anteriores de los Latin Grammy, ha cubierto la alfombra roja de los Latin Grammy para TVyNovelas donde entrevistó a grandes artistas como: Sebastián Yatra, David Bisbal, Karol G, Camilo, Carlos Vives, Peso Pluma , Nicky Nicole, Danna, entre muchos otros.

Claudia Kosters, es periodista, actriz y productora peruana vinculada al mundo del entretenimiento desde pequeña. Además de estudiar la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, tuvo primeros acercamientos con la actuación en series, comerciales y películas. Desde hace más de 12 años radica en Los Angeles, California, y es la Animadora Oficial de los Festivales Latinoamericanos en Estados Unidos.

Como conductora de televisión tuvo la oportunidad de viajar por América Latina. Representó a Perú como Miss Perú Panamerican 2015 en un Certamen de Belleza en Estados Unidos. Su carisma y profesionalismo la han llevado a compartir escenarios con Grandes Artistas Latinos y Americanos.

Claudia Kosters es productora de películas en Hollywood y el año pasado estrenó una de sus películas “Vanished” donde actúan grandes estrellas del calibre de Richard Grieco y David Chokachi (actor conocido por la famosa serie “Baywatch”).

Claudia Kosters ha dado cobertura a los Premios Oscars

Ha obtenido reconocimientos por su trabajo por parte de importantes organizaciones americanas y de la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Claudia Kosters ha recibido reconocimientos.

Tiene un Diplomado en Producción de TV y Cine, además un diplomado en Realización de Eventos es por eso que ejerce su carrera también en California, actualmente es presentadora de televisión y corresponsal en Los Angeles; ha trabajado con cadenas importantes de Latinoamerica y EEUU como NBC Telemundo, Univision Televisa, Banda Max Tv, Estrella Tv, así como TVyNovelas.

Su experiencia abarca coberturas de grandes eventos de la industria, como los premios Oscars, Grammys, Golden Globes, Emmys, entre otros. Ha entrevistado a estrellas de la talla de Robert de Niro, Danny DeVito, Hugh Jackman y muchos más.

Este 2026 vuelve a ser la corresponsal para TVyNovelas en la semana de los Latín Grammy. Todos los detalles los podrás seguir en sus redes sociales y las de nuestra revista.