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Series y Cine

Alfonso Obregón organiza a sus fans para boicotear Shrek 5 por no haberlo contratado

El actor de doblaje hizo una propuesta a sus seguidores para implementar un plan en redes sociales

Junio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
shrek alfonso obregon.jpg

Alfonso Obregón

Lo que era una reunión para compartir su experiencia en el doblaje, se convirtió en una asamblea revolucionaria.

Alfonso Obregón ha pugnado desde hace casi un año por conservar su trabajo como voz de Shrek en la quinta entrega de la película.
DreamWorks y Universal Pictures optaron por cambiar al actor de doblaje, lo que provocó el enojo de Obregón.
A lo largo de este lapso, denunció que ni siquiera lo buscaron para negociar su participación. De hecho, aseguró que su intención no solamente era conservar su trabajo como voz de Shrek, sino dirigir la versión en español de la película.
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Ninguna de sus dos peticiones fueron escuchadas y hace un par de semanas se publicó el avance del filme con la nueva voz.
Ante esto, Obregón decidió intensificar su campaña en contra de lo que considera una injusticia.
Y organizó a su “ejército” de fans para movilizarse en redes sociales, según se puede ver en un video que circula en redes sociales.

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Alejandro Flores

El actor de doblaje le dice a sus incondicionales fans:

“Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos solo en: no estoy de acuerdo, no vemos la película. ¡Etiquetemos a Dreamworks, etiquetemos a Universal Pictures”.

El boicot contra Shrek 5

La idea, se entiende, es generar presión digital para evidenciar lo que Obregón considera un trato injusto para su trabajo.

“No vamos a ver ninguna película en la que no respeten nuestro trabajo”.
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La arenga del actor de doblaje ante un centenar de fans terminó con un grito de “guerra”.
“Queremos a Alfonso Obregón”.


Shrek Alfonso Obregón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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