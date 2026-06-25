Alfonso Obregón organiza a sus fans para boicotear Shrek 5 por no haberlo contratado

Lo que era una reunión para compartir su experiencia en el doblaje, se convirtió en una asamblea revolucionaria.

Alfonso Obregón ha pugnado desde hace casi un año por conservar su trabajo como voz de Shrek en la quinta entrega de la película.

DreamWorks y Universal Pictures optaron por cambiar al actor de doblaje, lo que provocó el enojo de Obregón.

A lo largo de este lapso, denunció que ni siquiera lo buscaron para negociar su participación. De hecho, aseguró que su intención no solamente era conservar su trabajo como voz de Shrek, sino dirigir la versión en español de la película.

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Ninguna de sus dos peticiones fueron escuchadas y hace un par de semanas se publicó el avance del filme con la nueva voz.

Ante esto, Obregón decidió intensificar su campaña en contra de lo que considera una injusticia.

Y organizó a su “ejército” de fans para movilizarse en redes sociales, según se puede ver en un video que circula en redes sociales.

El actor de doblaje le dice a sus incondicionales fans:

“Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos solo en: no estoy de acuerdo, no vemos la película. ¡Etiquetemos a Dreamworks, etiquetemos a Universal Pictures”.

Alfonso Obregón pide a sus 3 fans boicotear Shrek 5 y exigirle a DreamWorks que él regrese como el ogro con pago millonario.

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¿Ya comió?

😭 pic.twitter.com/4DyBcCEdaX — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 24, 2026

El boicot contra Shrek 5

La idea, se entiende, es generar presión digital para evidenciar lo que Obregón considera un trato injusto para su trabajo.

“No vamos a ver ninguna película en la que no respeten nuestro trabajo”.

La arenga del actor de doblaje ante un centenar de fans terminó con un grito de “guerra”.

“Queremos a Alfonso Obregón”.



