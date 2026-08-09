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Yahir, Masad y Laguardia descubren que Moisés Peñaloza los engaña ¡y ya saben para qué lo hace!

“Hipócrita”, le dijo Masad Altamia ya que descubrió que le ha dicho lo mismo a los tres pero no se los ha cumplido

Agosto 08, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir massad ernesto moises.jpg

Yahir y Ernesto Laguardia platicaron y se dieron cuenta del engaño

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Moisés Peñaloza es el líder esta semana en La Casa de los Famosos México.

El galán de telenovelas ha aprovechado estos días para imponer su estrategia pero lamentablemente no pudo mantenerla en secreto, como hubiera querido, sino que fue descubierto al menos por tres habitantes.
Peñaloza decidió acercarse a Ernesto Laguardia (a quien nominó) para decirle que no le cae mal, pero que tampoco lo quiere. Y que lo nominó simplemente porque tenía que soltar un nombre.
Y luego se acercó a Yahir para decirle que no le cae mal, pero que tampoco lo quiere. Y que lo nominó simplemente porque tenía que soltar un nombre.
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Este sábado, Yahir y Laguardia platicaron y se dieron cuenta de que Moisés ¡les dijo lo mismo!

Masad descubre a Moisés Peñaloza

El remate en contra de Moisés se dio cuando Masad Altamimi lo encaró directamente:

“Yo sé por qué salvaste a Gema”, le dijo.

El reclamo de Masad fue porque Moisés y él habían hecho un trato: salvarse mutuamente.
Pero cuando Peñaloza ganó ese beneficio, no salvó a Masad (a quien se lo había prometido) ni a Ernesto (a quien había nominado) sino a Gema Garoa.

“Hipócrita”, le dijo Altamimi. “Pero está bien, yo sé que lo haces porque le han llegado muchos carritos de apoyo a Gema y tú quieres ganar. Está bien”.

La Casa de los Famosos México Moisés Peñaloza Yahir
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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