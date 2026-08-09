Yahir, Masad y Laguardia descubren que Moisés Peñaloza los engaña ¡y ya saben para qué lo hace!

Moisés Peñaloza es el líder esta semana en La Casa de los Famosos México.
El galán de telenovelas ha aprovechado estos días para imponer su estrategia pero lamentablemente no pudo mantenerla en secreto, como hubiera querido, sino que fue descubierto al menos por tres habitantes.
Peñaloza decidió acercarse a Ernesto Laguardia (a quien nominó) para decirle que no le cae mal, pero que tampoco lo quiere. Y que lo nominó simplemente porque tenía que soltar un nombre.
Y luego se acercó a Yahir para decirle que no le cae mal, pero que tampoco lo quiere. Y que lo nominó simplemente porque tenía que soltar un nombre.
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Este sábado, Yahir y Laguardia platicaron y se dieron cuenta de que Moisés ¡les dijo lo mismo!
Masad descubre a Moisés Peñaloza
El remate en contra de Moisés se dio cuando Masad Altamimi lo encaró directamente:
“Yo sé por qué salvaste a Gema”, le dijo.
El reclamo de Masad fue porque Moisés y él habían hecho un trato: salvarse mutuamente.
Pero cuando Peñaloza ganó ese beneficio, no salvó a Masad (a quien se lo había prometido) ni a Ernesto (a quien había nominado) sino a Gema Garoa.
“Hipócrita”, le dijo Altamimi. “Pero está bien, yo sé que lo haces porque le han llegado muchos carritos de apoyo a Gema y tú quieres ganar. Está bien”.