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Fisicoculturista y coach as3s1nó a sus padres e hirió a su hermano de 13 años; había SALIDO DE ANEXO

La policía encontró al principal sospechoso con un comportamiento errático, pronunciando mensajes incoherentes e incluso invitándolos a ingresas a la casa.

Julio 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ángel Rodríguez Mora, de 30 años, es señalado por haber matado a sus padres.

X/Instagram

Ángel Rodríguez Mora, coach y fisicoculturista de 30 años fue detenido por ser el presunto responsable del asesinato de sus padres, ambos adultos mayores, y también por dejar gravemente herido a su hermano de 13 años.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Fuentes De San Pedro, en la junta auxiliar De Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

Según testimonios de vecinos, durante la madrugada escucharon gritos y una fuerte discusión, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después, el propio presunto agresor también llamó al 911 y habría manifestado que sufrió una crisis de salud mental y que había matado a una persona.

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La policía llegó hasta el lugar y encontró al principal sospechoso con un comportamiento errático, pronunciando mensajes incoherentes e incluso invitándolos a ingresas a la casa.

Al entrar al domicilio, los agentes hallaron diversas habitaciones con manchas de sangre y ubicaron a tres integrantes de la familia con lesiones, por lo que de inmediato llamaron a paramédicos de Protección Civil.

Tras valorarlos, los especialistas confirmaron que el hombre y la mujer de la tercera edad ya no contaban con signos vitales. En tanto, el adolescente de 13 años fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

El sospechoso fue detenido en el lugar por agentes de la Policía y luego quedó a disposición del Ministerio Público.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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De acuerdo con fuentes consultadas, una de las líneas de investigación apunta a que el presunto responsable enfrentaba problemas de adicción a sustancias ilícitas y apenas dos semanas antes había salido de un centro de rehabilitación.

Las autoridades ministeriales también indagan si el ataque estaría relacionado con esa situación, ya que, según las mismas fuentes, la familia contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar ya que el sospechoso presuntamente había atacado físicamente a su familia desde hace varios meses.

PUEBLA Asesinato Coach
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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