Niña de 12 años recibió quimioterapia POR ERROR tras diagnóstico equivocado y ahora está en silla de ruedas

“Pusimos nuestras vidas en pausa porque siempre nos dijeron que ella iba a mejorar”.

Una niña de 12 años fue sometida a seis quimioterapias innecesarias luego de ser diagnosticada erróneamente con una condición autoinmune.

Faye Condon aparentemente tenía dermatomiosis juvenil, así se lo dijeron a su madre, Christina Condon, quien la llevó al médico cuando apenas tenía 5 años tras notar que no corría ni saltaba igual que otros niños.

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Christina, al no estar convencida del diagnóstico, buscó que los médicos del Hospital Infantil de Bristol, en Inglaterra, le realizaran otros estudios a su hija para detectar otras enfermedades.

La menor fue sometida a seis rondas de quimioterapia, inyecciones en casa y una biopsia muscular antes de recibir un nuevo diagnostico de distrofia muscular de Emery-Dreifuss tipo 2 en el Hospital Great Ormond Street.

“Si hubiéramos tenido el diagnóstico correcto hace siete años cuando Faye podía caminar, podríamos haber ido de vacaciones y habernos divertido más con ella antes de que estuviera en silla de ruedas”, dijo Christina a medios locales.

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