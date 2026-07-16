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Niña de 12 años recibió quimioterapia POR ERROR tras diagnóstico equivocado y ahora está en silla de ruedas

La menor enfrenta problemas de movilidad.

Julio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Una niña de 12 años recibió quimioterapias por error.

Getty Images

“Pusimos nuestras vidas en pausa porque siempre nos dijeron que ella iba a mejorar”.

Una niña de 12 años fue sometida a seis quimioterapias innecesarias luego de ser diagnosticada erróneamente con una condición autoinmune.

Faye Condon aparentemente tenía dermatomiosis juvenil, así se lo dijeron a su madre, Christina Condon, quien la llevó al médico cuando apenas tenía 5 años tras notar que no corría ni saltaba igual que otros niños.

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Christina, al no estar convencida del diagnóstico, buscó que los médicos del Hospital Infantil de Bristol, en Inglaterra, le realizaran otros estudios a su hija para detectar otras enfermedades.

La menor fue sometida a seis rondas de quimioterapia, inyecciones en casa y una biopsia muscular antes de recibir un nuevo diagnostico de distrofia muscular de Emery-Dreifuss tipo 2 en el Hospital Great Ormond Street.

“Si hubiéramos tenido el diagnóstico correcto hace siete años cuando Faye podía caminar, podríamos haber ido de vacaciones y habernos divertido más con ella antes de que estuviera en silla de ruedas”, dijo Christina a medios locales.

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“Pusimos nuestras vidas en pausa porque siempre nos dijeron que ella iba a mejorar”, concluyó.

falso diagnóstico Quimioterapia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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