Daniela Parra estuvo grave en el hospital dos semanas

Daniela Parra mantiene en su memoria un día confuso de su infancia.

La concursante de MasterChef se ha convertido en una de las favoritas para llegar a la final de este reality show pero al mismo tiempo ha logrado compartir algunos aspectos de su vida personal.

En esta ocasión habló sobre su recuerdo más feliz y el más triste de su infancia... los cuales son el mismo.

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La historia del día en que Daniela Parra estuvo grave en el hospital

Daniela Parra es hija de Héctor Parra (actor actualmente preso por los delitos de corrupción de menores y abuso) y de Erika Martínez, quien suele estar lejos de los reflectores de la farándula.

Daniela Parra contó:

“Cuando tenía 9 años, un día antes de mi cumpleaños, me operaron de emergencia del apéndice”.

La cirugía significó, obviamente, la suspensión de la fiesta de cumpleaños.

“Lo pasé internada en el hospital”, cuenta Daniela.

La operación, por razones que no compartió la cocinera, se complicó y tuvo que permanecer internada durante dos semanas.

“Estuve muy grave”.

Pero al mismo tiempo, dice, es el recuerdo más feliz de su infancia porque gran parte del festejo por sus 9 años se trasladó al hospital.