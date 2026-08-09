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Daniela Parra estuvo grave en el hospital dos semanas

La concursante de MasterChef compartió el momento más agridulce de su infancia

Agosto 08, 2026 • 
Alejandro Flores
daniela parra (1).jpg

Daniela Parra

Instagram

Daniela Parra mantiene en su memoria un día confuso de su infancia.

La concursante de MasterChef se ha convertido en una de las favoritas para llegar a la final de este reality show pero al mismo tiempo ha logrado compartir algunos aspectos de su vida personal.
En esta ocasión habló sobre su recuerdo más feliz y el más triste de su infancia... los cuales son el mismo.
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La historia del día en que Daniela Parra estuvo grave en el hospital

Daniela Parra es hija de Héctor Parra (actor actualmente preso por los delitos de corrupción de menores y abuso) y de Erika Martínez, quien suele estar lejos de los reflectores de la farándula.

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Daniela Parra contó:

“Cuando tenía 9 años, un día antes de mi cumpleaños, me operaron de emergencia del apéndice”.

La cirugía significó, obviamente, la suspensión de la fiesta de cumpleaños.

“Lo pasé internada en el hospital”, cuenta Daniela.

La operación, por razones que no compartió la cocinera, se complicó y tuvo que permanecer internada durante dos semanas.
“Estuve muy grave”.

Pero al mismo tiempo, dice, es el recuerdo más feliz de su infancia porque gran parte del festejo por sus 9 años se trasladó al hospital.

“Me llevaron un pastelote de chocolate y me dieron a mi perrito que es el que traigo tatuado en la espalda y que me duró 18 años”.

Daniela Parra Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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