Una falsa veterinaria operaba animales sin anestesia, los grababa y publicaba; está libre bajo fianza

Una mujer que se hacía pasar por veterinaria fue arrestada por la policía tras ser acusada también de crueldad animal.

El caso ha generado indignación entre las comunidades de defensores de los derechos de los animales debido a la crueldad e impunidad con la que actuó esta mujer durante varios meses.

Se llama Amanahy Becerra y tiene 24 años. Trabajaba en una supuesta clínica privada ubicada en el centro de Visalia, ciudad ubicada al norte de Los Ángeles.

La primera pista que llevó a la policía a investigar el caso es que algunas veterinarias comenzaron a reportar incidentes de mascotas que llegaban para ser atendidos de urgencia luego de un mal procedimientos quirúrgico.

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La investigación de la policía de Visalia

La investigación concluyó que caso todos esos incidentes provenían de la veterinaria de Amahany Becerra.

La punta de la madeja de esta investigación llevó a la policía a encontrar los videos en los que esta falsa veterinaria (practicaba sin título y sin los conocimientos necesarios) se grababa a sí misma mientras ejecutaba las operaciones.

Algunos de esos videos son aterradores porque mostraban la mala praxis de Amahany, lo que provocaba un dolor a veces pavoroso en los animales.

La policía de Visalia informó:

“Como consecuencia, varios animales sufrieron complicaciones graves y requirieron atención veterinaria de urgencia. Lamentablemente, un perro no sobrevivió. La sospechosa fue identificada como Amanahy Becerra, de 24 años. Se emitió una orden de arresto por delito grave de crueldad animal. El 29 de abril de 2026, fue detenida sin incidentes”.

Sin embargo, tras su audiencia inicial, se le concedió el beneficio de ley de llevar el proceso en libertad bajo fianza.

El comunicado Facebook

De hecho, Amahany hizo una declaración pública en la que niega haber participado en la muerte de un perro. No niega, sin embargo, haber ejercido como veterinaria.

Por tanto, la policía considera que los videos que compartió ella misma en redes sociales son fundamentales durante el juicio.