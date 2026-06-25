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Al interior de la joyería de Daniela Romo en su nueva telenovela “Corazón de Marruecos”

Su personaje de Valeria es la matriarca de una familia rica pero con profundos problemas emocionales

Junio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
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Valeria (Daniela Romo) creó un emporio joyero

José Luis Ramos / TVyNovelas

“Yo soy la dueña de la joyería”, dice Daniela Romo, divertida por interpretar efectivamente el personaje de la dueña de un lujoso local dentro de la telenovela “Corazón de Marruecos”.

Se trata en realidad de una típica casona del Polanco más tradicional en la Ciudad de México: colonial californiano con algunos rasgos neoclásicos.
El lugar estaba deshabitado y la productora Rosy Ocampo lo tomó para convertirlo en la matriz del emporio del personaje de Daniela Romo, llamada Valeria.
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El trabajo de los escenógrafos y decoradores fue tan bueno que mucha gente suele pasar frente a la casona y entrar a preguntar por las joyas.

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Daniela Romo en “Corazón de Marruecos”

José Luis Ramos / TVyNovelas

“Corazón de Marruecos” es una nueva versión de la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”, que se realizó en 1971 con la actuación de Angélica María como protagonista al lado de Ricardo Blume.

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Alejandro Flores

Ahora, el personaje de Angélica María recae en África Zavala, una muchacha que ya no viene de Italia, sino de Marruecos, huyendo de un matrimonio infeliz.

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Aarón Mercury, Alexis Ayala y Daniela Romo

José Luis Ramos / TVyNovelas

El emporio joyero creado por Valeria se llama Grown Enterprise y sirve como cobijo económico para toda su familia.
Esta es la locación exterior más importante de la telenovela pues no solo es la joyería, sino que en el segundo piso se ubican las oficinas del nieto de Valeria, León, interpretado por José Ron.

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Daniela Romo es Valeria

José Luis Ramos / TVyNovelas

Y ahí es donde se desarrolla el triángulo amoroso con África y la “malvada” Claudia Álvarez.

Daniela Romo Corazón de Marruecos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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