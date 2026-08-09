Anna Portter perdona a Gala Montes: se hacen cariñitos y prometen quererse siempre

La relación de Anna Portter y Gala Montes terminó mal.

De hecho, empezó mal también. Tuvieron un romance en secreto a principios de 2025, mientras Gala promocionaba su canción “Más bonita que el mar”.

Y en realidad nunca aparecieron públicamente para gritar su amor a los cuatro vientos: fue hasta abril, cuando ya estaban separadas, que Anna decidió hablar en varias entrevistas sobre las malas experiencias que le dejó su relación con la cantante y actriz.

Entre otras cosas, aseguró que Gala la utilizó para ganarse a la comunidad LGBT y que le regaló muchas cosas pensando que lo que tenían era un noviazgo cuando en realidad Gala tenía otra idea.

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La propia Montes lo explicó cuando finalmente habló de Portter y la calificó de “sanguijuela”.

La reconciliación de Anna Portter y Gala Montes

Todo eso parece que ha quedado en el pasado... justo a tiempo para que su nueva “relación” coincida otra vez con el lanzamiento de una canción de Gala.

En su perfil de Instagram, fue Portter (empresaria, activista y creadora de contenido) quien publicó una foto en la que aparecen en actitud cariñosa: están sentadas mientras Gala la abraza por detrás y miran sugerentes a la cámara.

“Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz, y hoy entiendo el verdadero significado de esa frase. Errar es de humanos, No porque el pasado se repita, sino porque hay lugares y personas que siempre se sienten como un hogar”, publicó Portter.

Ahí mismo, Gala le respondió ya no con el insulto de hace un año sino con un contundente:

“Siempre te querré”.

Por supuesto, la empresaria le respondió: “Y yo a ti”.

