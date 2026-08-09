Luto en “Survivor": Igual que en La Casa de los Famosos, muere papá de una concursante y ella decide quedarse

“Survivor” tuvo este año una temporada más corta que en ediciones anteriores.
De hecho, el reality anunció ya su final cuando apenas se han expulsado a cuatro integrantes. Eso ha generado al mismo tiempo una mayor intensidad en sus concursantes, alimentada no sólo por lo que suceden en competencia, sino con elementos del exterior.
Así fue que Rey Grupero quedó bajo sospecha de sus compañeros de equipo cuando perdió el reto de esta semana y quedó eliminado... justo a tiempo para planear si entra o no a La Granja VIP.
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¿Qué dijo Tsazna sobre su padre antes de saber que había muerto?
Y ahora es una muerte la que agrega dramatismo al concurso de retos extremos.
Jorge Carraso Castro, papá de Tsazna, una de las competidoras más fuertes de esta temporada, murió a los 85 años luego de una corta batalla contra el cáncer.
“He visto cómo se ha deteriorado el cuerpo de mi papá”, dijo Tsazna apenas este miércoles, cuando se enfrentó a una competencia especialmente difícil y quiso dedicarle el triunfo a su padre.
Hasta ahora, la producción no ha mostrado reacciones de Tsazna a la noticia de la muerte de don Jorge Carrasco, sino que fue una peculiar coincidencia que ella lo haya mencionado justo un día antes de su muerte.
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
En este programa de ayer, Tsazna lloró mientras hablaba de su padre como su ejemplo y la razón por la que decidió entrar a “Survivor” a pesar de que él estaba muy enfermo.
“Hay momentos en que nosotros podemos impulsar a otros para conseguir cosas que ni siquiera ellos creían. Lo sé porque he empujado a mi papá que tiene un proceso de cáncer muy fuerte”.
Tras la noticia de la muerte del papá de Tsazna, su perfil de Instagram se llenó de mensajes de condolencia que escribieron amigos y colegas en una publicación en la que se mostraron varias fotos de su proceso durante la enfermedad.
” Hay batallas que no se ganan con fuerza, ni con comida, ni siquiera con inmunidad. Se ganan con el corazón”, escribió la propia Tsazna.