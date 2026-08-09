Suscríbete
Síguenos en:
Series y Cine

Luto en “Survivor": Igual que en La Casa de los Famosos, muere papá de una concursante y ella decide quedarse

La noticia se hizo oficial a través de las redes del reality show

Agosto 08, 2026 • 
Alejandro Flores
tsazna papa muere.jpg

Tsazna contó que su padre tenia cáncer

Instagram

“Survivor” tuvo este año una temporada más corta que en ediciones anteriores.

De hecho, el reality anunció ya su final cuando apenas se han expulsado a cuatro integrantes. Eso ha generado al mismo tiempo una mayor intensidad en sus concursantes, alimentada no sólo por lo que suceden en competencia, sino con elementos del exterior.
Así fue que Rey Grupero quedó bajo sospecha de sus compañeros de equipo cuando perdió el reto de esta semana y quedó eliminado... justo a tiempo para planear si entra o no a La Granja VIP.
TE RECOMENDAMOS: Rey Grupero bajo sospecha: ¿perdió a propósito en Survivor para irse a La Granja?

¿Qué dijo Tsazna sobre su padre antes de saber que había muerto?

Y ahora es una muerte la que agrega dramatismo al concurso de retos extremos.
Jorge Carraso Castro, papá de Tsazna, una de las competidoras más fuertes de esta temporada, murió a los 85 años luego de una corta batalla contra el cáncer.

“He visto cómo se ha deteriorado el cuerpo de mi papá”, dijo Tsazna apenas este miércoles, cuando se enfrentó a una competencia especialmente difícil y quiso dedicarle el triunfo a su padre.

Hasta ahora, la producción no ha mostrado reacciones de Tsazna a la noticia de la muerte de don Jorge Carrasco, sino que fue una peculiar coincidencia que ella lo haya mencionado justo un día antes de su muerte.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

En este programa de ayer, Tsazna lloró mientras hablaba de su padre como su ejemplo y la razón por la que decidió entrar a “Survivor” a pesar de que él estaba muy enfermo.

“Hay momentos en que nosotros podemos impulsar a otros para conseguir cosas que ni siquiera ellos creían. Lo sé porque he empujado a mi papá que tiene un proceso de cáncer muy fuerte”.

Tras la noticia de la muerte del papá de Tsazna, su perfil de Instagram se llenó de mensajes de condolencia que escribieron amigos y colegas en una publicación en la que se mostraron varias fotos de su proceso durante la enfermedad.

” Hay batallas que no se ganan con fuerza, ni con comida, ni siquiera con inmunidad. Se ganan con el corazón”, escribió la propia Tsazna.

Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
picarasonadora-elenco.jpg
Series y Cine
La pícara soñadora: Quién es quien en la nueva versión de M-Drama con Abril Di Yorio y Darío Duque
Agosto 24, 2026
 · 
Nayib Canaán
lapicara-sonadora-mariana-levy.jpg
Series y Cine
‘La pícara soñadora’ vuelve: Abril Di Yorio y Darío Duque reviven el clásico con 20 capítulos al estilo de los M-Drama
Agosto 24, 2026
 · 
Nayib Canaán
Docu-Netflix.jpg
Series y Cine
Reaparece mujer que SE ROBÓ A UN BEBÉ en una bolsa de regalo del Hospital General hace 17 años
Agosto 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
azalea survivor.jpg
Famosos
Expulsan a Azalia de “Survivor"; sus haters sospechan que fingió su lesión en la rodilla
Agosto 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
El actor comparte con quién se sintió siempre protegido en La Casa de los Famosos México. “Yo elegí ser auténtico”
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
La exOV7 contó que sostuvo una relación con él y ya tenían planes de boda.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
El icono del teatro musical habló con franqueza sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero